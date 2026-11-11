Organizarea unei nunți este o experiență unică și, ca să nu-ți lipsească nimic de pe listă, creatorii și furnizorii îți dau întâlnire în acest weekend, la Târgul de Nunți „Bucovina” din Iulius Mall Suceava. Vizitatorii vor descoperi aici cele mai noi tendințe, servicii dedicate și vor găsi inspirație pentru fiecare detaliu al zilei celei mari. Timp de trei zile, Iulius Mall Suceava reunește într-un singur loc specialiști din domenii esențiale pentru un eveniment de neuitat.

Pentru miri, participarea la târgurile de nunți este un „must go”, iar în perioada 13-15 noiembrie 2026, Târgul de Nunți „Bucovina” din Iulius Mall Suceava oferă contextul perfect pentru conturarea fiecărui detaliu pentru un eveniment special. Viitoarele mirese vor găsi colecții de rochii realizate de ateliere locale, de la modele clasice, tip prințesă sau sirenă, până la creații moderne, diafane, scurte sau lungi, inclusiv în nuanțe pastelate. La rândul lor, mirii vor putea alege costume și fracuri bărbătești, ținute elegante și clasice, dar și modele moderne sau realizate la comandă, potrivite fiecărui stil.

Târgul de Nunți „Bucovina” revine la Iulius Mall Suceava, în acest weekend, cu soluțiile perfecte pentru ziua cea mare

Un loc important în pregătirile pentru ziua cea mare îl ocupă și bijuteriile. În cadrul târgului, cuplurile vor proba verighete cu design deosebit, inele de logodnă și accesorii care le completează ținutele.

Oferta expozanților include și invitații, decoruri, cabine foto, dar și idei personalizate pentru momentul dulce al evenimentului. Pentru că toate momentele trebuie să rămână amintiri vii, serviciile foto-video nu pot lipsi de pe listă. Expozanții vă vor ajuta să vă decideți chiar și asupra cadrului în care vreți să vă imortalizați iubirea, dar și ce servicii vi s-ar potrivi, în funcție de preferințe. Târgul vine și cu idei pentru serviciile de bar și momente muzicale, alături de alte propuneri care să completeze atmosfera evenimentului.

Participanții vor afla direct de la specialiști detalii despre ofertele disponibile și despre tendințele actuale în organizarea nunților. În plus, vizitatorii vor putea participa la o tombolă.

Târgul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, în parteneriat cu Iulius Mall Suceava și Viva FM Suceava, iar intrarea este liberă.