Târgul de Iarnă din Vatra Dornei va fi organizat în zona Loisir – Stadion, în apropierea Sălii de Sport

Primăria municipiului Vatra Dornei anunță organizarea unei noi ediții a Târgului de Iarnă, eveniment care se va desfășura în perioada 18 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, în zona Loisir – Stadion, în vecinătatea Sălii de Sport.

Evenimentul, dedicat tradițiilor, comunității și bucuriei de a petrece împreună sărbătorile de iarnă, va aduce în centrul atenției produsele locale, creațiile artizanale, gastronomia specifică sezonului, dar și numeroase spectacole și activități pentru toate vârstele.

Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, spune că administrația locală își dorește ca această ediție să continue tradiția târgului și să ofere atât localnicilor, cât și turiștilor un spațiu de întâlnire și socializare, într-o atmosferă autentică de sărbătoare.

„Ne bucurăm să continuăm această frumoasă tradiție a Târgului de Iarnă din Vatra Dornei. Ne dorim ca și această ediție să ofere un cadru plăcut de întâlnire și socializare, să promoveze produsele și creațiile locale și să contribuie la conturarea unei atmosfere autentice de sărbătoare”, a transmis primarul Marius Rîpan.

Vizitatorii vor putea descoperi căsuțe cu produse tradiționale, creații handmade și obiecte artizanale, precum și „Arome de poveste”, un spațiu dedicat preparatelor gastronomice și bunătăților specifice sezonului de iarnă. Printre atracțiile pregătite pentru această ediție se numără Căsuța lui Moș Crăciun, Orășelul Copiilor, Pădurea Fermecată, „Brazii Copilăriei”, Trenulețul lui Moș Crăciun și un Carnaval.

Concerte, festival de datini și Revelion în aer liber

Programul artistic va ocupa un loc important în cadrul evenimentului, fiind pregătite concerte live, spectacole de colinde, momente folclorice și manifestări dedicate tradițiilor și obiceiurilor de iarnă. Principalele evenimente anunțate până în prezent sunt următoarele: 18 decembrie – Spectacolul de colinde „Vine, vine Moș Crăciun!”, care va marca deschiderea programului de sărbători, avându-l ca invitat de onoare pe Moș Crăciun; 19 decembrie – Retro Party by DJ Tonik și concert Bere Gratis; 20 decembrie – Retro Party by DJ Tonik și concert The Boulevard; 27 decembrie – Concert Arta; 28–29 decembrie – Festivalul Național de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Porniți plugul, Feți Frumoși!” și 31 decembrie – Revelion în aer liber și focuri de artificii.

Programul va fi completat de momente artistice susținute de grupuri vocale, ansambluri folclorice și formații din Țara Dornelor, care vor aduce în fața publicului frumusețea tradițiilor bucovinene.