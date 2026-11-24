Pentru al doilea an consecutiv, Forest Coaster din Gura Humorului va găzdui Târgul de Crăciun, aducând atmosfera sărbătorilor de iarnă mai aproape de localnici și de turiștii care aleg să petreacă această perioadă în Bucovina.

Deschiderea oficială a târgului va avea loc joi, 17 decembrie, de la ora 17:00. Momentul mult așteptat de cei mici va fi sosirea lui Moș Crăciun, care va fi întâmpinat cu colinde și multă voie bună.

Târgul de Crăciun Forest Coaster revine la Gura Humorului pe 17 decembrie

„Întreaga locație va îmbrăca straie de sărbătoare, cu luminițe, decorațiuni specifice Crăciunului și numeroase locuri de fotografiat. Vizitatorii vor găsi la târg băuturi calde, bunătăți de sezon, suveniruri și cadouri pentru cei dragi”, spun organizatorii.

Aceștia au menționat că își doresc ca Târgul de Crăciun Forest Coaster să devină o tradiție la Gura Humorului, un loc de întâlnire pentru familii și prieteni, unde farmecul sărbătorilor de iarnă se îmbină cu frumusețea peisajului bucovinean.

Târgul de Crăciun Forest Coaster revine la Gura Humorului pe 17 decembrie

Evenimentul se înscrie în seria atracțiilor de sezon din Gura Humorului, oferind încă un motiv de a vizita Bucovina în perioada sărbătorilor de iarnă.

Forest Coaster este o atracție inedită în Gura Humorului: un bob pe șine, care te poartă prin pădure pe un traseu spectaculos de aproximativ 1400 de metri. Este combinația perfectă între adrenalină, natură și libertate – o aventură de neuitat, pentru toate vârstele.