Târgul de Crăciun din centrul municipiului Suceava a fost oficial deschis sâmbătă dimineață, de primarul orașului Vasile Rîmbu, eveniment programat să coincidă cu celebrarea Zilei Bucovinei. Alături de primar, la momentul inaugural au fost prezenți reprezentanți ai PNL, printre care deputatul Ioan Balan, consilierul județean Tudor Plăcintă și consilierul local Ciprian Anton.

Într-un mesaj pentru suceveni, primarul Vasile Rîmbu a subliniat importanța acestei zile pentru identitatea locală și dorința administrației de a le oferi locuitorilor un spațiu primitor, unde spiritul Crăciunului și tradițiile bucovinene să fie puse în valoare. „Dragi suceveni, stimați bucovineni, oameni buni ai cetății Suceava – cu nume de legendă și destin de biruință, azi, de Ziua Bucovinei, inima orașului bate pentru o istorie întreagă și pentru un viitor pe care avem datoria să îl clădim împreună. Suceava are zidită în chiar temelia ei puterea de a dăinui și vocația de a clădi. Haideți să vorbim pe o singură voce, cu încredere în noi și curaj în fapte! La mulți ani, Bucovina dragă! La mulți ani, Suceava! La mulți ani tuturor bucovinenilor, oriunde v-ați afla!”, este mesajul transmis de primarul Rîmbu.

Căsuțele din lemn amplasate în zona centrală își așteaptă vizitatorii cu produse tradiționale, dulciuri de sezon, băuturi calde, obiecte de artizanat și cadouri specifice sărbătorilor de iarnă. Sâmbătă, la ora 17.00, va fi pusă în funcțiune roata panoramică de pe esplanada Casei de Cultură, iar la ora 18.00 se va deschide Târgul de Crăciun de la patinoar. Pe parcursul următoarelor săptămâni, sucevenii și turiștii vor avea parte și de un program artistic cu colinde, datini și spectacole dedicate atât celor mici, cât și adulților.

Deschiderea Târgului de Crăciun de Ziua Bucovinei marchează începutul sezonului sărbătorilor de iarnă în municipiul reședință de județ, transformând centrul orașului într-un punct de atracție pentru întreaga comunitate.