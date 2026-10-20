Târgul caritabil de toamnă de la Creșa nr. 1 Suceava, bucurii pentru cei mici, dar și pentru vârstnici

Un eveniment memorabil, foarte bine organizat – Târgul caritabil de toamnă, a avut loc luni după-amiază la Creșa nr. 1, din centrul municipiului Suceava. Acțiunea instituției educative aflată în subordinea Grădiniței cu Program Normal Obcini Suceava a ajuns la cea de-a II-a ediție și s-a desfășurat sub îndemnul: „Cumpără și susține copiii cu nevoi speciale!”.

Datorită mobilizării admirabile a zeci de părinți, dar și a personalului Creșei nr. 1, Târgul caritabil de toamnă a dus la strângerea a mai bine de 8700 de lei, bani care vor fi folosiți pentru Melissa, o fetiță cu probleme grave încă din naștere, care a urmat recent un tratament cu celule stem și are de făcut, în continuare, multe ședințe de terapie.

De bunătățile scoase la vânzare la târg s-au bucurat și mai multe persoane vârstnice, cu venituri mici, din zona creșei, cărora acestea le-au fost dăruite cu mărinimie.

„Părinții s-au mobilizat foarte mult, toate standurile au fost amenajate cu multe creativitate și au fost prezentate produse foarte bune, încât am decis să organizăm un concurs între standuri și să dăm diplome tuturor participanților, să aibă ca amintire”, a precizat Mihaela Diaconescu, coordonatoarea Creșei nr. 1 Suceava.

La Târgul caritabil de toamnă de la creșă au participat și directoarea Grădiniței cu Program Normal Obcini Suceava, Manoliu Roxana, dar și inspectoarea IȘJ de educație timpurie Maria Todereanu.

Acțiunea caritabilă continuă miercuri la Grădinița Obcini, unde în prima parte a zilei se desfășoară un frumos târg de toamnă, cu scopul de ajutorare a copiilor cu probleme.