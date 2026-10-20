Târg de toamnă, la Școala Gimnazială Sfântu Ilie

La finele săptămânii trecute, Școala Gimnazială Sfântu Ilie a organizat cea de-a II-a ediție a Târgului de Toamnă, eveniment care a cuprins și „Festivalul Dovlecilor Aurii”, inițiativă îndrăgită de elevi.

Evenimentul a reunit elevi, părinți și cadre didactice într-o atmosferă de sărbătoare, celebrând tradițiile, creativitatea și bucuria de a fi împreună.

Târgul a adus în prim-plan produse culinare și creații realizate de elevi, de la zacuscă și dulciuri de casă până la dovlecei decorați, aranjamente de sezon și obiecte artizanale.

La eveniment au fost prezenți insp. pentru învățământ preșcolar Maria Todereanu, directoarea Ioana Bahrincean și viceprimarul Valentin Baciuc. Activitatea a reprezentat un prilej de consolidare a parteneriatului dintre școală, familie și comunitate, contribuind la păstrarea și continuarea acestui frumos obicei.