Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca a organizat, la finele săptămânii trecute, Târgul de toamnă, un eveniment care a reunit elevi, cadre didactice și părinți.

Activitatea a pus în valoare creativitatea elevilor și colaborarea dintre școală și familie, într-un cadru plăcut, specific celui mai bogat anotimp.

Târgul a adus în prim-plan produse culinare și creații realizate de elevi, de la zacuscă și dulciuri de casă până la dovlecei decorați, aranjamente de sezon și obiecte artizanale.

Conducerea unității de învățământ a mulțumit cadrelor didactice pentru implicare, elevilor pentru entuziasm și creativitate, precum și părinților pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentului.

Târg de toamnă, la liceul din Solca

„Toamna și-a așternut frumusețea, culoarea și bogăția la Liceul Tehnologic <Tomșa Vodă> Solca, unde zâmbetele, creativitatea și bucuria de a fi împreună au transformat această zi într-un moment de suflet.

Recunoștință și felicitări cadrelor didactice pentru dăruire, elevilor pentru entuziasm și creativitate, iar părinților pentru sprijinul și implicarea lor!

Împreună, ați împletit roadele toamnei cu rodul muncii, al prieteniei și al colaborării, demonstrând că cele mai frumoase reușite se nasc atunci când sufletele se unesc pentru un scop comun”, au transmis reprezentanții școlii.