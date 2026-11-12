Târg de Artă, pictură și grafică, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava

Asociația Artă și Umanitate și Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAPR) – Filiala Suceava organizează expoziția „Târgul de Artă 2026”, pictură și grafică, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” din municipiul Suceava.

Vernisajul va avea loc vineri, 13 noiembrie, la ora 16:00. Curatorul proiectului este artistul plastic Lucia Pușcașu, președinte al Asociației Artă și Umanitate, care a transmis că evenimentul de vineri va fi „un dialog între expozanți din diferite generații de plasticieni și publicul sucevean și nu numai”.

„Lucrările de pe simeze atrag printr-o multitudine de concepte și moduri de transpunere în materialul finit, în tehnicile graficii, picturii, sculpturii, pe suporturi de pânză, hârtie, carton, lemn, sticlă. O parte sunt create în mod special pentru acest eveniment, altele în alte perioade. Fiecare artist a ales lucrări cât mai sugestive și expresive, care să placă și la care să vibreze iubitorii de artă. Sperăm să vă atragă și temele, dar și formele compoziționale (corpul uman, peisaje, mănăstiri, flori, necuvântătoare etc.) tratate tradițional sau cu mijloace de exprimare moderne”, a adăugat Lucia Pușcașu.

Expun 25 de artiști, membri ai Filialei UAPR Suceava: Iulian Asimionesei, Loredana Axinte, Gabrel Baban, Sorin Baciu, Ovidiu Buzec, Loredana Ceică, Oana Chilariu Moruz, Elena Domnar, Maria Ionela Frăsinaru, Adrian Grosari, Cristina Iacob, Oana Hrișcă, Răzvan Horobeț, Brîndușa Mateș Stanciu, Ovidiu Mateș Stanciu, Niculai Moroșan, Viorica Moruz, Ana Maria Ovadiuc, Pușa Pîslaru, Lucia Pușcașu, Sebastian Rațiu, Andreia Romaniuc, Camelia Sadovei, Constantin Ungureanu – BOX și Mihai Varzari.

Expoziția este deschisă în perioada 13 noiembrie – 11 decembrie 2026.