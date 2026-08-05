Târg de adopții de căței, sâmbătă, în centrul Sucevei

Adăpostul Public Suceava organizează sâmbătă, 8 august, un nou târg de adopții în centrul Sucevei. Câini cu certificate de sănătate la zi, pe alese, vor fi aduși în locația care poate deveni una de tradiție a acestui eveniment – intrarea în Parcul Șipote.

Târgul de adopții va avea loc între orele 12.00 și 16.00, într-o zi în care temperaturile se anunță a fi mult mai prietenoase cu oamenii și animalele.

”Vă invităm să îi cunoașteți pe cățeii din Adăpostul Public Suceava, care își așteaptă cu răbdare șansa la o familie iubitoare.

Toți sunt vaccinați, deparazitați și au carnet de sănătate. Fiecare dintre ei are o poveste, iar acum speră la un nou început alături de oameni responsabili și iubitori.

Dacă vă gândiți să adoptați, vă încurajăm să faceți acest pas în cunoștință de cauză. O adopție responsabilă înseamnă grijă, răbdare și angajament pentru mulți ani, iar echipa noastră vă va răspunde cu drag la toate întrebările și vă va ajuta să găsiți câinele potrivit pentru familia și stilul vostru de viață”, au transmis organizatorii.

Toți sunt vaccinați la zi, deparazitați și au carnet de sănătate, au subliniat aceștia.

Adăpostul Public Suceava a anunțat că a capturat de pe străzi 54 de câini fără stăpân în luna iulie, cel mai mare număr înregistrat în ultimele luni.