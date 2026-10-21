Uimitoare decoruri de toamnă, sute de preparate delicioase făcute de gospodine, uneori chiar cu ajutorul copiilor, fel de fel de dulcețuri, zacuște, tocane, peltea, compoturi, cozonaci proaspeți, tortulețe, prăjituri, plăcinte, o mulțime de fructe de toamnă, băuturi calde și chiar vată de zahăr, colorată, făcută pe loc, au transformat curtea Grădiniței cu Program Normal Obcini într-un veritabil Târg de toamnă, cu sute de participanți.

Ca și la edițiile anterioare, scopul evenimentului a fost unul caritabil, toate fondurile strânse din vânzarea produselor oferite cu generozitate de către părinți fiind direcționate către copii care au nevoie de ajutor, dar și pentru sprijinirea micuței Melissa, care are nevoie de tratamente și terapii.

”Târgul continuă astfel tradiția faptelor bune, demonstrând că împreună putem aduce speranță și bucurie celor care au nevoie de sprijinul nostru”, au precizat cadrele didactice de la GPN Obcini, care dau mereu dovadă de multă implicare în toate activitățile organizate pentru copii, dar și pentru părinții acestora.

Târg caritabil de toamnă cu sute de participanți, la Grădinița Obcini

Forfota din curtea grădiniței a început de dimineață și a continuat până după-amiază, Târgul de toamnă fiind vizitat și de oameni din împrejurimi, atrași de bunătățile expuse, dar și de decorurile interesante.

Printre cei care au venit special pentru eveniment s-a numărat și inspectorul școlar județean de educație timpurie, Maria Todereanu, care se ocupa anterior tocmai de administrarea GPN Obcini.

Târg caritabil de toamnă cu sute de participanți, la Grădinița Obcini

„Mă întorc cu multă emoție astăzi la această grădiniță, un loc care a fost casa mea profesională și unde, împreună cu colegele mele de atunci, am pus bazele acestui minunat târg de toamnă. Mă bucur enorm să văd că o sămânță sădită cu drag în urmă cu câțiva ani a crescut și a devenit o tradiție atât de frumoasă pentru comunitate.

Secretul succesului acestor evenimente stă întotdeauna în parteneriatul real și dedicat dintre cadrele didactice și părinți – doar împreună reușim să le oferim celor mici lecții de viață valoroase.

Iar pentru copii, astăzi este despre magia dăruirii. Dincolo de culorile și roadele toamnei, cel mai important lucru este că ei învață de mici ce înseamnă solidaritatea, empatia și bucuria de a-i ajuta pe ceilalți prin activități caritabile. Îi felicit din suflet pe toți cei implicați!”, a spus Maria Todereanu, inspector IȘJ de specialitate, care a organizat primele ediții ale Târgului caritabil de toamnă.