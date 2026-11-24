Documentarul „Tărâmul Huțulilor”, care cuprinde povești spuse de meșterul popular din Brodina Elena Torac și fiul ei, etnologul Paul Torac, colecționar și păstrător de tradiții din Bucovina, poate fi urmărit, astăzi, 24 noiembrie 2026, la TVR 1, începând cu ora 22:00.

Filmul, semnat de realizatoarea TVR Manuela Aldea, ne poartă în lumea huțulilor „prin întâlniri cu oameni pentru care păstrarea tradițiilor nu este doar o formă de respect față de înaintași, ci un mod firesc de a trăi. Le cunoaștem poveștile prin intermediul Elenei și al lui Paul Torac, descoperim răbdarea și priceperea bunicii care încă țese și îi întâlnim pe meșterii populari care transformă materiale simple în obiecte încărcate de simboluri și semnificații”.

Portul tradițional, meșteșugurile, cântecele, obiceiurile și poveștile bătrânilor alcătuiesc o lume în care trecutul continuă să fie prezent. Lor le este dedicat documentarul „Tărâmul huțulilor”.

De la realizatorii documentarului am aflat că, dincolo de frumusețea meșteșugurilor și de farmecul tradițiilor, „Tărâmul huțulilor” vorbește despre identitate și despre legătura profundă dintre oameni, locurile în care s-au născut și rădăcinile lor.