Minorul care deținea mopedul cu care se deplasa Lucian Boca, tânărul în vârstă de 17 ani mort după ce a fost acroșat de autoturismul condus de un consătean, spune că se teme pentru viața lui, din cauza amenințărilor repetate venite de la Gabriel Mazur, suspectul din cazul de omor.

Conflictul dintre familii este mai vechi, iar tatăl minorului a avut un ordin de protecție, solicitat acum de mamă și pentru minor.

Minorul care deținea mopedul și mama sa susțin că în ziua tragică de duminică, 8 noiembrie, Lucian Boca a luat vehiculul cu împrumut, pentru a face o plimbare prin sat. În varianta lor, vehiculată mult în sat, Lucian Boca a murit doar pentru că ar fi fost confundat.

„Am obținut un ordin de protecție, eu puteam să fiu în locul băiatului ăsta mort. Mie, personal, îmi este frică, l-am văzut cum se uita la mine pe stradă, nu avea nici o urmă de regret nici după ce a dat cu mașina peste Lucian. Pe stradă mă tem să umblu singur”, a declarat minorul în fața presei.

Și mama acestuia a declarat că a solicitat ordin de protecție, pentru că băiatul este foarte stresat.

”De mic a fost cu șicanele, tatăl lui Gabriel Mazur, care este consilier local, l-a acuzat pe soțul meu că i-a dat foc la un gard, deși soțul era plecat în străinătate”, a declarat mama minorului.

Lucian Boca, în vârstă de 17 ani, a decedat în secția ATI a Spitalului Județean Suceava, la o săptămână după ce a fost acroșat de autoturismul Audi condus de Gabriel Mazur.

Imaginile video și declarațiile martorilor confirmă că tânărul în vârstă de 20 de ani conducea în mod agresiv și l-a șicanat în trafic pe adolescentul acum decedat.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au confirmat că fac cercetări pentru omor, dar nu au luat încă nici o măsură față de suspect.

Cercetări pentru infracțiunea de omor, dar fără măsurile rapide pe care le-ar impune un asemenea caz

Conform comunicatului oficial al procurorilor ”s-a stabilit că, în data de 08.11.2026, în jurul orei 14.53, suspectul, în timp ce conducea autovehiculul marca Audi, l-a acroșat pe numitul B.L. din spate, acceptând faptul că l-ar putea ucide, acesta conducând, în același sens, motociclul marca Yamaha”.

Procurorii au dispus și efectuarea unei expertize judiciare de specialitate, în care se vor trage concluzii privind dinamica accidentului.

Această expertiză poate aduce detaliile în plus necesare în anchetă.

După cum am arătat în Monitorul de Suceava, suspectul a fost citat, marți, 17 noiembrie, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi audiat. Surprinzător pentru opinia publică, suspectul a plecat acasă fără a-i fi impusă vreo măsură restrictivă.

Duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 14.30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată că pe drumul comunal 72 din Stroiești a avut loc un accident rutier.

La fața locului s-a deplasat un echipaj al Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, împreună cu un tehnician criminalist, care au efectuat cercetări.

Din primele cercetări a rezultat că la volanul autoturismului Audi s-a aflat un tânăr în vârstă de 20 de ani, din satul Zaharești. Tânărul se numește Gabriel Mazur, are 20 de ani și este fiul unui consilier local din Stroiești. El mai era însoțit în mașină de doi tineri, martori direcți la tragedie.

Din ancheta preliminară a rezultat că tânărul de 20 de ani a condus autoturismul Audi pe raza localității Stroiești, iar în fața sa rula motociclul condus de băiatul de 17 ani.

În împrejurări care trebuie stabilite în cadrul anchetei, șoferul autoturismului Audi a acroșat partea din spate a motociclului, minorul fiind proiectat pe partea carosabilă.

În Audi erau în total trei tineri, care, conform localnicilor, au avut un conflict cu proprietarul mopedului pe care se afla tânărul care a murit după o săptămână de chin, în secția ATI a Spitalului Județean Suceava.

Imagini surprinse de camere de supraveghere din localitate arată cum era condus autoturismul Audi, agresiv, cu viteză, cu motorul foarte ambalat.

Mai mult, imaginile surprind și impactul fatal, iar ”accidentul” pare o variantă foarte puțin probabilă.

„Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale, iar în măsura în care stadiul anchetei penale va permite, vom informa opinia publică”, au mai transmis procurorii, subliniind, firesc, și faptul că suspectul se bucură de prezumția de nevinovăție.

Vineri, 20 noiembrie, va fi o zi tristă la Stroiești, adolescentul în vârstă de 17 ani, decedat în condiții violente, urmând a fi condus pe ultimul drum.