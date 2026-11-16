Tânărul acroșat în mod suspect de o mașină, la Stroiești, a încetat din viață

Vești dramatice cu privire la adolescentul în vârstă de 17 ani care se afla în stare gravă la spital după accidentul, sau ce o fi fost, de duminică, 8 noiembrie, de la Stroiești. Tânărul a murit la spital, duminică seară, la o săptămână de la accident.

Tânărul în vârstă de 17 ani se deplasa cu un moped și a fost acroșat de un autoturism Audi. Din informațiile noastre, ancheta este una complicată, în sensul că este cert că între șofer și tânărul care a murit a fost un clinci în trafic. Cei doi s-ar fi șicanat reciproc și este luată în calcul varianta ca șoferul să fi dat intenționat peste mopedul condus de victimă. Evident, asta mai trebuie și dovedit în cadrul anchetei, caz în care am vorbi practic de un omor.

Chiar și în alte condiții, este vorba de un tânăr care a murit acroșat de un autoturism, ceea ce înseamnă cel puțin încadrarea la infracțiunea de ucidere din culpă.

Mopedul pe care se afla victima aparține unui alt tânăr din Stroiești, cel pe care se bănuiește că îl viza în realitate șoferul. Între cele două familii exista un conflict mai vechi, fiind emise în acest sens și ordine de protecție.

Ce au stabilit polițiștii în prima fază a anchetei

Duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 14.30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată că pe drumul comunal 72 din Stroiești a avut loc un accident rutier.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj al Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, împreună cu un tehnician criminalist, care au efectuat cercetări.

Din primele cercetări rezultă că la volanul autoturismului Audi s-a aflat un tânăr în vârstă de 20 de ani, din satul Zaharești, fiul unui consilier local din Stroiești.

Din ancheta preliminară a rezultat că tânărul de 20 de ani a condus autoturismul Audi pe raza localității Stroiești, iar în fața sa rula motociclul condus de băiatul de 17 ani.

În împrejurări care trebuie stabilite în cadrul anchetei, șoferul autoturismului Audi a acroșat partea din spate a motociclului, minorul fiind proiectat pe partea carosabilă.

Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, totodată fiind testat și cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind, de asemenea, negativ. Șoferul autoturismului deține permis de conducere valabil.

Din informațiile noastre, dosarul este declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava dinainte de deces, cercetările fiind atunci pentru tentativă de omor. În noile condiții, un procuror criminalist va stabili dacă este vorba de omor.