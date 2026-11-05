Tânără plecată de acasă, căutată de polițiști

Polițiștii caută o fată în vârstă de 17 ani și 2 luni, Ioana-Larisa Grecu, domiciliată în comuna Udești, satul Luncușoara, care marţi, 3 noiembrie 2026, a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmentele tinerei: înălțime 1,60 m, constituție atletică, par șaten, purtat peste umeri, ochii căprui.

În momentul plecării era îmbrăcată cu geacă scurtă neagră, pantalon tip blue jeans, adidași albi, având în spate un ghizdan de școală.

IPJ Suceava a transmis: ”În cazul în care dețineți date sau informații cu privire la persoana căutată, vă rugăm să apelați 112 sau să vă adresați celei mai apropiate unități de poliție”.