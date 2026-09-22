Ionela Vasilica Sandu, proaspăt absolventă a Liceului „Vasile Deac” Vatra Dornei, apare pe coperta celui mai nou număr al revistei Horeca România, publicație dedicată industriei ospitalității românești și internaționale.

În interviul acordat revistei, tânăra din Poiana Stampei povestește despre pasiunea sa pentru bucătărie, despre creativitate, tehnică și eficiență în bucătărie și, nu în ultimul rând, despre participarea sa la WorldSkills Shanghai 2026, între 22 și 27 septembrie, cea mai importantă competiție internațională dedicată meseriilor, unde va participa la secțiunea Cooking.

„Pentru mine înseamnă enorm să reprezint România la WorldSkills Shanghai 2026. Este o mare responsabilitate, dar în același timp și o onoare și o confirmare a muncii pe care am depus-o până acum. Pasiunea pentru bucătărie a început de la o vârstă fragedă, iar pe parcurs mi-am dat seama că această pasiune poate deveni mult mai mult decât atât, poate deveni o meserie prin care să mă dezvolt continuu și să ajung la performanță”, spune Ionela Sandu pentru Horeca România.

În spatele participării lor sunt luni și chiar ani de pregătire, practică și experiențe care i-au apropiat de standardele unei competiții internaționale, mai subliniază publicația.

Tânără din Poiana Stampei, pe coperta revistei Horeca România. Ionela Sandu este în Shanghai, la Olimpiada meseriilor, la Gastronomie

„Două dintre punctele forte sunt precizia și creativitatea”

În spatele participării la WorldSkills există un volum de muncă greu de intuit din exterior, iar pregătirea nu se limitează la repetarea unor proceduri tehnice, subliniază revista Horeca.

În gastronomie, Ionela se pregătește alături de Florin Kiss, Executive Chef și Expert WorldSkills, iar antrenamentele pentru Shanghai acoperă atât execuția culinară, cât și organizarea muncii și capacitatea de a funcționa sub presiunea competiției.

„Am învățat că nu este suficient să știi să gătești bine, ci trebuie să poți lucra eficient, să fii organizat și să rămâi concentrat chiar și atunci când presiunea este foarte mare. Într-o competiție atât de importantă, fiecare detaliu contează. Pentru mine, două dintre punctele forte sunt precizia și creativitatea”, este de părere Ionela Sandu.

Experiența antrenamentelor a făcut-o să privească și dincolo de competiție, către modul de lucru din bucătăriile din România. Organizarea spațiului, gestionarea timpului, precizia execuției și atenția la detalii sunt principii pe care și-ar dori să le întâlnească tot mai mult în industrie, într-un context în care consideră că talentul poate fi dus mai departe prin disciplină, pregătire și dorință de perfecționare.

Tânără din Poiana Stampei, pe coperta revistei Horeca România. Ionela Sandu este în Shanghai, la Olimpiada meseriilor, la Gastronomie

„O medalie ar fi o realizare extraordinară”

În Shanghai, pe parcursul a patru zile de concurs, competitorii vor primi probe practice complexe, inspirate din situații reale de lucru, care le vor permite să își demonstreze pregătirea, precizia în execuție și capacitatea de a lucra sub presiunea timpului.

„Mi-aș dori să mă întorc din Shanghai cu o nouă perspectivă asupra meseriei, cu experiență și cu cât mai multe lucruri noi pe care să le pot aplica în viitor. Bineînțeles, o medalie ar fi o realizare extraordinară, dar pentru mine experiența în sine va fi foarte importantă. Aș vrea să văd cum lucrează concurenți din alte țări, să învăț de la ei și să mă întorc mai motivată să continui să evoluez. Dacă experiența mea poate motiva măcar câțiva dintre ei să își urmeze pasiunea și să muncească pentru visul lor, atunci consider că am câștigat deja ceva important”, spune Ionela Sandu.

Interviul complet poate fi citit la acest LINK

Tânără din Poiana Stampei, pe coperta revistei Horeca România. Ionela Sandu este în Shanghai, la Olimpiada meseriilor, la Gastronomie

Jocurile Olimpice pentru meserii

România va fi reprezentată în China de 13 elevi și studenți la WorldSkills Shanghai 2026. Ei vor concura în 11 secțiuni – Mecanică, Gastronomie, Sudură, Design Media Digital, Instalații, Recepție hotel, Infrastructură Rețele IT, Proiectare CAD, Mecatronică etc.

Cunoscută drept echivalentul Jocurilor Olimpice pentru meserii, competiția reunește peste 1.400 de concurenți din peste 70 de țări și regiuni, care își vor demonstra abilitățile în 64 de domenii profesionale, de la IT, robotică și mecatronică până la construcții, industrie, servicii și industrii creative.

Delegația României este alcătuită din 45 de persoane, incluzând competitorii, experții, echipa de suport și observatorii. Fiecare probă de concurs este însoțită de un expert român, care participă la organizarea și evaluarea competiției după standardele internaționale WorldSkills.

Tânără din Poiana Stampei, pe coperta revistei Horeca România. Ionela Sandu este în Shanghai, la Olimpiada meseriilor, la Gastronomie