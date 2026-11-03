Tânără de 29 de ani, reținută în arest după ce a fost prinsă a doua oară la volan, deși nu are permis

O tânără în vârstă de 29 de ani, din Ciprian Porumbescu, a ajuns în arestul Poliției Suceava, reținută 24 de ore, după ce a fost prinsă a doua oară la volan, într-un interval relativ scurt de timp, deși nu deține permis de conducere.

Polițiștii Secției Rurale Șcheia au reunit cele două dosare penale, iar luni, 2 noiembrie, tânăra a fost ridicată de la domiciliu și introdusă în arest, pentru săvârșirea a două infracțiuni de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”

La finele săptămânii trecute, pe 30 octombrie, în timp ce lucrătorii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia efectuau serviciul supraveghere și control al traficului rutier pe DJ 178 de pe raza satului Ciprian Porumbescu, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism marca Skoda, la volan fiind o localnică fără permis de conducere.

Ulterior s-a constatat că, pe 29 septembrie, aceeași inculpată a condus un alt autoturism, marca Opel Corsa, tot pe drumul județean din Ciprian Porumbescu și, evident, tot fără a deține permis de conducere.

Relevant în context este și că ambele mașini pe care le-a condus femeia prinsă în flagrant de polițiști nu aveau RCA și ITP valabile.

După ce a fost audiată, cu respectarea drepturilor procesuale, tânăra de 29 de ani a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Aceasta urma să fie eliberată după cele 24 de ore, dar, evident, dosarul își va urma cursul, spre judecată, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.