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Tânără de 22 de ani, reținută în arest după ce ar fi incendiat o mașină din gelozie

Tânără de 22 de ani, reținută în arest după ce ar fi incendiat o mașină din gelozie - Fotografie generică
Tânără de 22 de ani, reținută în arest după ce ar fi incendiat o mașină din gelozie - Fotografie generică

O tânără în vârstă de 22 de ani, din Fălticeni, a fost reținută în arest de polițiști pentru comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere. Tânăra este acuzată că a pus foc într-un autoturism VW Golf, faptă comisă luni, 28 septembrie.

În urma activităților investigativ-operative ale polițiștilor de la Fălticeni s-a stabilit că autoarea faptei este Florentina A., în vârstă de 22 ani, din municipiul Fălticeni, care a acționat pe fondul consumului de alcool și al geloziei, dorind să se răzbune pe proprietarul mașinii.

Autoturismul valora în jur de 1.500 de euro.

Tânăra a fost ridicată de la domiciliu luni seară de polițiști și escortată spre Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Mai mult, procurorul de caz de la Fălticeni a formulat și propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

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