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Tânăr trimis la pușcărie 3 ani pentru că și-a agresat sexual o nepoată în vârstă de 7 ani

Tânăr trimis la pușcărie 3 ani pentru că și-a agresat sexual o nepoată în vârstă de 7 ani
Tânăr trimis la pușcărie 3 ani pentru că și-a agresat sexual o nepoată în vârstă de 7 ani

Polițiștii suceveni au pus în aplicare, joi, un mandat de executare a închisorii față de un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Zamostea, condamnat definitiv la 3 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de agresiune sexuală.

Condamnatul, Constantin Perijoc, a fost ridicat de la domiciliu fără incidente și transportat sub escortă în Penitenciarul Botoșani.

Cazul a fost unul șocant, victima fiind o nepoată a inculpatului, în vârstă de 7 ani.

Conform anchetatorilor, faptele ar fi fost comise în lunile aprilie–mai 2024, când suspectul, profitând de poziția de încredere în familie, ar fi atins-o pe minoră în zonele intime, respectiv în zona inghinală și pe fese. Acesta ar fi avut-o pe minoră sub supraveghere, la diferite intervale de timp.

Ancheta a fost una destul de lungă, inițial tânărul fiind cercetat pentru viol.

Pe parcursul anchetei încadrarea juridică a faptei a fost modificată din „viol asupra unui minor” în „agresiune sexuală asupra unui minor”.

Polițiștii au desfășurat în acest caz activități informativ-operative și de cercetare penală complexe, concluzionând că faptele au existat.

În luna noiembrie a anului trecut, după punerea oficială sub acuzare, tânărul a fost o perioadă arestat preventiv.

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