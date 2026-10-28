Tânăr rănit în timpul unui incendiu în care a ars o casă

Un tânăr de 21 de ani a avut nevoie de ajutor medical marți seară, după izbucnirea unui incendiu care a afectat o gospodărie din satul Brădățel, comuna Horodniceni. Bărbatul avea o plagă la nivelul mâinii drepte.

După ce a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului SMURD, tânărul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Casa a ars în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, iar flăcările au distrus și bunurile aflate în interior.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate nu mai puțin de cinci autospeciale ale pompierilor militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Cornu Luncii și Horodniceni.

Pompierii au reușit să oprească extinderea flăcărilor la construcțiile învecinate.

La finalul intervenției s-a stabilit și de la ce a plecat totul: de la coșul de fum deteriorat.