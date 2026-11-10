Tânăr în stare gravă după ce a fost acroșat în mod suspect de un autoturism

Un incident foarte grav s-a petrecut la Stroiești, duminică, un tânăr în vârstă de 17 ani, care se deplasa cu un vehicul pe două roți, ajungând în stare gravă la Spitalul Județean după ce a fost acroșat de un autoturism Audi în care se aflau trei tineri.

Polițiștii au suspiciuni de tentativă de omor în acest caz, ceea ce înseamnă că ancheta ar putea fi preluată de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Mai concret, se bănuiește că șoferul a dat intenționat peste mopedul condus de victimă. Evident, asta mai trebuie și dovedit în cadrul anchetei.

Și mai șocant este că mopedul aparține unui alt tânăr din Stroiești, cel pe care se bănuiește că îl viza în realitate șoferul. Între cele două familii exista un conflict mai vechi, fiind emise în acest sens și ordine de protecție.

Proprietarul i-ar fi dat duminică mopedul unui amic, pentru a se plimba prin Stroiești.

Acestea sunt deocamdată variante de lucru în cadrul anchetei, însă cu un grad de probabilitate ridicat.

Așadar, una dintre variante este că tânărul aflat în stare gravă după ce a fost acroșat de un Audi ar fi fost confundat de autor cu un rival pe care voia să se răzbune.

Ce au stabilit polițiștii în prima fază a anchetei

Duminică, în jurul orei 14.30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată că pe drumul comunal 72 din Stroiești a avut loc un accident rutier.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj al Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, împreună cu un tehnician criminalist, care au efectuat cercetări.

Din primele cercetări rezultă că la volanul autoturismului Audi s-a aflat un tânăr în vârstă de 20 de ani, din satul Zaharești, fiul unui consilier local din Stroiești.

Din ancheta preliminară a rezultat că tânărul de 20 de ani a condus autoturismul Audi pe raza localității Stroiești, iar în fața sa rula motociclul condus de băiatul de 17 ani.

În împrejurări care trebuie stabilite în cadrul anchetei, șoferul autoturismului Audi a acroșat partea din spate a motociclului, minorul fiind proiectat pe partea carosabilă.

Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, totodată fiind testat și cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind, de asemenea, negativ. Șoferul autoturismului deține permis de conducere valabil.

Starea victimei accidentului

Cu privire la starea băiatului de 17 ani, veștile sunt îngrijorătoare.

Acesta a fost internat în secția ATI a Spitalului Județean Suceava, în comă Glasgow 3. Tânărul are și traumatism toraco-abdominal și luxație de șold stâng.

Luni, starea acestuia era gravă, dar se spera că vârsta îi va da șanse de supraviețuire.