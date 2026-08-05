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Tânăr în comă, după un accident între o motocicletă și un autoturism, la Salcea

Tânăr în comă, după un accident între o motocicletă și un autoturism, la Salcea
Tânăr în comă, după un accident între o motocicletă și un autoturism, la Salcea

Un grav accident rutier s-a produs miercuri după-amiaza, la Salcea, în urma unei coliziuni între o motocicletă și un autoturism.

Echipajul SAJ de tip C ajuns la fața locului a găsit un tânăr în vârstă de aproximativ 25 de ani, politraumatizat și în comă. Acesta prezenta un traumatism cranio-cerebral grav, un traumatism toraco-abdominal, fracturi costale și o fractură de humerus stâng.

După stabilizarea la fața locului, pacientul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic Județean Suceava pentru îngrijiri medicale de specialitate.

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