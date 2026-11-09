Pompierii militari suceveni au intervenit de urgență, luni, la un accident rutier produs la Sucevița, între o autoutilitară și un autoturism.

Șoferul autoturismului a fost găsit încarcerat, pompierii intervenind cu accesoriile specifice pentru extragerea celui de la volan.

Este vorba de un tânăr în vârstă de 22 de ani, care era conștient și cooperant. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Conducătorul autoutilitarei a fost monitorizat medical, dar a refuzat transportul la spital.

Tânăr găsit încarcerat în autoturismul implicat într-un impact violent cu o autoutilitară

Intervenția la fața locului a pompierilor militari a fost asigurată cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al SAJ Suceava.