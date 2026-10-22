O cumplită tragedie s-a consumat joi dimineață, pe E 85, în comuna Moțca, iar unul dintre cei doi tineri care au decedat era din Suceava.

Tânărul în vârstă de 27 de ani, din Suceava, conducea o autoutilitară a societății Unix, iar din primele cercetări ale polițiștilor reiese că acesta se deplasa regulamentar. În urma impactului extrem de violent, mașina condusă de sucevean a luat foc. Din păcate, tânărul de 27 de ani, rămas încarcerat, nu a avut șanse de supraviețuire.

În autoutilitară se mai afla un bărbat în vârstă de 40 de ani, care a fost scos de martori din mașina care începuse să ardă, fiind evitată încă o tragedie.

Tânărul care a decedat se numea Marius Sefciuc, era din Hănțești și absolvise Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava.

Tânăr din Suceava, mort într-un groaznic accident în care a mai murit un tânăr

Conform unui comunicat al IPJ Iași, „în dimineața zilei de 22 octombrie, în jurul orei 04:40, polițiștii Biroului Rutier Pașcani au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime omenești, pe DN 2 – E 85, în comuna Moțca. Din primele cercetări a rezultat faptul că un tânăr de 25 ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 2 – E 85, din direcția Roman spre Suceava, ar fi intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară condusă de un tânăr de 27 de ani. Evenimentul rutier s-a soldat cu decesul celor doi conducători auto, precum și cu rănirea unui pasager din autoutilitară, în vârstă de 40 de ani, care a fost transportat la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale”.

Marius Sefciuc

Bărbatul în vârstă de 40 de ani, scos de martori înainte ca vehiculul să fie cuprins de flăcări, era conștient și stabil, fiind preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași și transportat la CPU Pașcani.