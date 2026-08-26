Tânăr de 25 de ani, mort la aproape o lună după un accident violent cu motocicleta

Un accident produs pe 2 august, la Salcea, unde o motocicletă pe care se aflau doi tineri a ieșit în decor, cu viteză, și a intrat într-un șanț de beton, s-a soldat în cele din urmă cu o tragedie.

Florin Petrariu, în vârstă de 25 de ani, din Salcea, care juca fotbal la amatori la echipa din oraș, a fost în stare gravă imediat după accident, pe secția de ATI a Spitalului Județean, și, din păcate, în seara zilei de 25 august a încetat din viață.

În același accident a mai fost rănit grav un tânăr de 28 de ani, cel care conducea motocicleta.

Este foarte trist cum se adună tinerii morți în accidentele cu motociclete din această vară. Nu avem nu număr contabilizat dar acesta este oricum foarte mare, cu mult peste ce a fost în anii precedenți.

Din cercetările poliției a rezultat că pe 2 august, într-o duminică seară, în jurul orei 18.50, un tânăr în vârstă de 28 de ani, din Hănțești, în timp ce conducea motociclul Honda, pe strada Rezervorului, în Salcea, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanțul consolidat din beton al drumului comunal.

Pe motocicletă era ca pasager și tânărul în vârstă de 25 ani, din orașul Salcea, acum decedat.

Echipajele medicale deplasate la fața locului i-au găsit pe ambii cu multiple traumatisme, în stare de comă, cu traumatisme grave și la cap.

Primarul din Salcea, Ezekiel Belțic, și-a exprimat solidaritatea cu părinții tânărului de 25 de ani, care, pe lângă șoc, au și de suportat cheltuieli mari.

„În cadrul primei ședințe de Consiliu Local al orașului Salcea, voi supune spre analiză și adoptare un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local, în vederea acoperirii parțiale a costurilor pe care familia trebuie să le suporte în perioada imediat următoare.

Având în vedere că în perioada următoare vor trebuie achitate unele costuri pe care familia nu și le permite la data prezentă, nici în lunile viitoare, fac un apel la dumneavoastră ca fiecare dintre noi care avem dorință și posibilitate, să-i sprijinim financiar întrucât nevoile familiei sunt semnificative.

În calitate de primar al orașului Salcea reprezint o comunitate unită și implicată, fiind convins că împreună vom fi alături de această familie și financiar”, a transmis primarul.