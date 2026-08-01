Tânăr de 25 de ani, în stare de inconștiență după ce mașina pe care o conducea a intrat într-un șanț

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost extras în stare de inconștiență din mașina pe care o conducea și care a intrat într-un șanț adânc.

Accidentul a avut loc vineri seară, la Costișa, iar echipajele de salvare care au sosit la fața locului au reușit să îl scoată din mașina unde era prizonier.

După au reușit să îl stabilizeze, l-au predat echipelor de prim ajutor care l-au transportat la spital.

La fața locului a mai fost găsită și o tânără de 20 de ani, care a suferit un atac de panică. Aceasta a primit îngrijiri medicale, iar ulterior a fost transportată la spital.

La acest eveniment au intervenit militarii Detașamentului de pompieri Rădăuți cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.