Tânăr de 23 de ani, din Suceava, pe motocicletă, accidentat mortal de o mașină

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din municipiul Suceava, Emanuel Macovei, și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs miercuri, în jurul orei 15.30, la ieșirea din Suceava spre Plopeni, pe drumul național Suceava-Botoșani.

Tânărul se deplasa cu motocicleta și a fost acroșat de un autoturism al cărui șofer a efectuat un viraj stânga, în timp ce victima se afla în depășire.

Din primele verificări ale polițiștilor s-a constatat că un tânăr de 20 de ani, din Plopeni – Salcea, care conducea autoturismul din direcția Plopeni către cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, a efectuat viraj stânga fără a se asigura suficient la schimbarea direcției de mers, moment în care a intrat în impact cu motocicleta condusă de Emanuel Macovei, care venea din spate și care era în depășirea mai multor vehicule.

Tânărul de 23 de ani a fost preluat de la fața locului de echipajul medical de la SAJ Suceava cu leziuni foarte grave: în comă, cu traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toraco-abdominal, fracturi costale, fractura humerus stâng.

Din păcate, în jurul orei 21:30, Spitalul Județean Suceava a informat IPJ Suceava cu privire la decesul motociclistului.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

”În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că motociclistul nu deținea permis de conducere corespunzător categoriei, iar motocicleta era neînmatriculată, având montat un număr fals.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea in circulație a unui vehicul neînmatriculat sau cu număr fals.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă”, a transmis IPJ Suceava.