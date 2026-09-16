Tânăr de 22 de ani, în arest după ce i-a arătat organul genital pe stradă unei femei, iar apoi a și amenințat-o

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, din Arbore, a ajuns în arestul Poliției Suceava, marți seară, pentru comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și amenințare, victimă fiind o femeie, iar fapta având loc pe stradă.

Din cercetări a rezultat că în data de 8 septembrie, în jurul orei 14.00, pe o stradă din Arbore, tânărul de 22 de ani și-a expus organul intim în fața unei femei, localnică, iar ulterior i-a adresat acesteia amenințări cu acte de violență, creându-i o reală stare de temere.

Poliția orașului Solca a tratat la modul serios această plângere, ulterior fiind înregistrată la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,amenințare”.

Pe 15 septembrie, s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,ultraj contra bunelor moravuri”, în aceeași zi tânărul de 22 de ani fiind ridicat și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava.