Un tânăr în vârstă de 20 de ani a ajuns în arest, reținut pentru comiterea infracțiunii de violență în familie, victimă fiind tatăl său.

Dosarul era înregistrat de mai multe vreme la Poliția municipiului Fălticeni, de la finalul lunii octombrie mai exact.

Din cercetările de la nivelul Poliției municipiului Fălticeni a rezultat că pe 29 octombrie, tatăl și fiul au plecat de la domiciliu spre centrul orașului Fălticeni. Pe strada Teilor, în zona bazei de agrement ,,Nada Florilor”, între cei doi s-a iscat o ceartă. Fiul i-a adus reproșuri tatălui că nu ar fi efectuat treburile în gospodărie, după care i-a aplicat lovituri cu pumnii și cu picioarele în zona feței și a abdomenului.

A doua zi, tatăl s-a prezentat la sediul Poliției Fălticeni, pentru a depune plângere, tot atunci fiind condus și la Spitalul Municipal Fălticeni, pentru că avea leziuni la nivelul fetei.

În acea zi a fost completat formularul de evaluare a riscului, însă tatăl s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii au deschis un dosar penal privind infracțiunea de violență în familie, au așteptat și un certificat medico-legal, iar vineri, 27 noiembrie, în continuarea cercetărilor, tânărul în vârstă de 20 de ani, din Fălticeni, a fost ridicat de la domiciliu și băgat în arest, pentru 24 de ore.

Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.