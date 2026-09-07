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Tânăr de 20 de ani, în arest după ce a condus băut și a pus la pământ garduri și branșamente

Tânăr de 20 de ani, în arest după ce a condus băut și a pus la pământ garduri și branșamente
Tânăr de 20 de ani, în arest după ce a condus băut și a pus la pământ garduri și branșamente

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a ajuns în arestul IPJ Suceava după un accident rutier pe care l-a provocat duminică dimineață. Infracțiunea pentru care a fost emisă ordonanța de reținere este de conducere sub influența alcoolului, însă tânărul a provocat și pagube mari, dar și rănirea unui alt tânăr.

Pe 6 septembrie, în jurul orei 6.45 dimineață, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din satul Frumosu, se deplasa la volanul unui Peugeot, pe DJ 176, pe direcția Moldovița spre Frumosu, iar pe raza localității Vatra Moldoviței, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul asupra mașinii, care a derapat și s-a izbit în gardul a două locuințe.

Autoturismul condus cu viteză a lăsat prăpăd în urmă. Cercetarea ulterioară la fața locului a indicat că a fost avariat gardul pe o lungime de 13 metri, branșamentul de gaz și un branșament de energie electrică.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au preluat un tânăr de 21 de ani, care era pasager în mașină.

Tânărul de 21 de ani, cu domiciliul în satul Strâmtura, comuna Vama, a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranian cu pierdere de cunoștință pe o durată scurtă de timp, traumatism torace, traumatism membru superior drept, multiple excoriații membre inferioare.

Tânărul de la volan nu avea leziuni, iar polițiștii au constatat că avea concentrație alcoolică de 0.64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În aceste condiții, și șoferul în vârstă de 20 de ani a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea determinării îmbibației alcoolice în sânge.

Dacă privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă cercetările continuă, încă din seara zilei de duminică pe numele tânărului care a condus și a provocat accidentul a fost emisă ordonanța de reținere în arest, pentru consum de alcool la volan.

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