Tânăr de 20 de ani, arestat după ce i-a dat un pumn unui bărbat, iar acesta a murit după două săptămâni

Un caz de agresiune aparent nu foarte gravă a luat o turnură tragică pentru un bărbat în vârstă de 45 de ani și cu consecințe majore pentru un tânăr în vârstă de 20 de ani. Acesta din urmă, Petru Rotaru, a fost arestat preventiv de Tribunalul Suceava, joi, în urma propunerii înaintate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru comiterea infracțiunii de „loviri cauzatoare de moarte”.

Este un caz care arată la ce se poate ajunge din cauza violenței, practic din cauza unei lovituri cu pumnul.

Din cercetările polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava a rezultat că în data de 21 august, la Dolheștii Mici, lângă Fălticeni, tânărul arestat acum l-a lovit cu pumnul pe consăteanul Vasile P., în vârstă de 45 de ani, în fața porții sale. Acesta a căzut, s-a lovit la cap, dar nu a solicitat îngrijiri medicale pe loc.

După trei zile, bărbatul ar fi solicitat prima dată un echipaj medical, însă nu a oferit prea multe detalii despre ce a pățit, iar la solicitarea sa nu a fost internat pentru investigații mai amănunțite.

Mult mai recent, luni, 7 septembrie, bărbatul a ajuns deja în stare gravă la spital.

În aceeași zi, bărbatul a decedat, iar la necropsie a rezultat că, pe lângă bolile cronice pe care le avea, cauza decesului este legată de un hematom la cap.

Polițiștii de la Fălticeni au predat ancheta colegilor de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava, care au stabilit ce s-a întâmplat și l-au ridicat pe suspect, Petru Rotaru, un tânăr născut în 2006.

Din cercetări a rezultat că pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, tânărul de 20 de ani i-a aplicat consăteanului o lovitură cu pumnul, suficient de puternică pentru ca bărbatul de 45 de ani să cadă și să se lovească la cap.

Medicii legiști au stabilit la necropsie o legătură de cauzalitate directă între lovitura cu pumnul și decesul survenit la mai bine de două săptămâni.

Joi, 10 septembrie, judecătorii de la Tribunalul Suceava au dispus arestul preventiv pentru 30 de zile, respingând solicitarea inculpatului de plasare în arest la domiciliu.

Tânărul poate contesta măsura arestului și se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință judecătorească definitivă.