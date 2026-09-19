Tânăr de 16 ani, în spital cu multiple leziuni, după ce, beat, a ieșit la plimbare cu motocicleta

Un tânăr în vârstă de 16 ani a plătit scump pentru inconștiența sa, după ce a ieșit la plimbare cu motocicleta, evident fără permis de conducere și, și mai grav, în stare de ebrietate.

Vineri, în jurul orei 15.45, Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată prin 112 despre faptul că, pe raza comunei Fundu Moldovei, a avut loc un accident cu un motociclu.

Accidentul s-a produs pe strada Dimitrie Gusti, stradă nemodernizată și pietruită parțial.

Un echipaj al Ambulanței l-a preluat de la fața locului pe tânărul de 16 ani, care a fost transportat la Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc.

Minorul era conștient dar i s-a pus un diagnostic stufos: ,,policontuzionat prin cădere, traumatism cranio cerebral, contuzie toracică cu excoriații, contuzie abdominală, contuzio cu plăgi cot stâng, contuzie bazin cu excoriații șold stâng, observație fractură cot” El a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență ,,Sf. Ioan cel Nou” Suceava. pentru investigații amănunțite de specialitate.

La Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc polițiștii au reușit să îl testeze pe adolescent, rezultând valoarea de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărului i s-au recoltat și probe de sânge, alcoolemia urmând a se cifra probabil în jurul valorii de 2 la mie sau peste.

Cu privire la accident, nu există date că ar mai fi fost implicat alt autovehicul. Pe fondul consumului de alcool, minorul s-a dezechilibrat și a pierdut controlul asupra vehiculului pe două roți, în condițiile în care avea și ceva viteză.

Polițiștii au deschis dosar penal privind infracțiunile de ,,vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Florin PAIU