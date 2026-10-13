Tânăr arestat pentru că a provocat cu intenție două incendii, unul pe proprietatea bunicii sale

Un tânăr în vârstă de 28 de ani, din Udești, a primit mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile pentru două fapte de distrugere prin incendiere.

Mandatul a fost emis de Judecătoria Suceava, marți, 13 octombrie, în urma propunerii înaintate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.

Nu prejudiciile în sine au fost problema, ci modul în care a acționat tânărul, în mod evident pus pe a face rău, în condițiile în care se afla și într-o stare de agitație ridicată, care a dus la internarea sa provizoriu la Psihiatrie.

Înainte de a cere arestarea lui Cătălin Alexandru Boicu, procurorii au solicitat și așteptat un raport de expertiză psihiatrică, din care a rezultat că inculpatul a prezentat discernământ în raport cu faptele comise. Așadar, a știut ce face.

Din cercetările polițiștilor de la Secția Rurală Ipotești a rezultat că, în data de 4 octombrie, inculpatul s-a deplasat la locuința bunicii sale, din satul Racova, comuna Udești, unde, cu ajutorul unui recipient din plastic de 2,5 litri ce conținea lichid inflamabil, a aprins câteva materiale textile aflate pe acoperișul unei anexe a casei. Cu noroc, incendiul a fost stins înainte de a se extinde.

La puțin timp după primul incendiu, în aceeași zi, tânărul s-a deplasat pe terenul agricol situat în spatele proprietății bunicii sale, unde a inițiat un incendiu la baloți de fânoase, de asemenea cu pericol de extindere.

Luni, 12 octombrie, suspectul a fost introdus în arestul IPJ Suceava, inițial în baza ordonanței pentru 24 de ore, ulterior, marți, fiind emis și mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Decizia de arestare preventivă nu este definitivă, putând fi contestată, dar se pune imediat în aplicare.