Larisa Georgiana Ursachi, elevă în clasa a XII-a D, la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, a obținut Premiul al II-lea la Concursul Național de Poezie „Panait Cerna”, de la Tulcea, ediția a LII-a.

Adolescenta a fost îndrumată de prof. Iulian Negură.

Competiția a reunit liceeni talentați din întreaga țară, tineri care au ales să își transforme gândurile și emoțiile în versuri autentice.

Într-un proces de jurizare riguros, care a pus accent pe originalitate, expresivitate și valoare artistică, creațiile elevei noastre s-au remarcat și au confirmat încă o dată că literatura continuă să inspire noua generație.

La această ediție a concursului au participat 376 de creatori de poezie din aproape toate județele țării, dar și de peste hotare–Republica Moldova, Suedia.

Juriul concursului a fost prezidat de scriitorul Ovidiu Dunăreanu, redactor-șef al Revistei Literare ”Ex Ponto”, Constanța, președinte al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România.

Concursul îşi propune să stimuleze creaţia literară a tuturor celor care nu au debutat editorial (nu au poezii proprii publicate în volum individual), în condiţii de deplină libertate de creaţie.

„Felicitări, Georgiana, pentru sensibilitatea, imaginația și talentul tău! Mult succes în continuare și cât mai multă inspirație din partea muzei Calliope!”, a transmis prof. Negură.