În Duminica a XXVIII-a după Rusalii, pe 13 decembrie 2026, când îl prăznuim și pe Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, începând cu ora 16:00, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, va avea loc Taina Sfântului Maslu de obște, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar.

La finalul slujbei, ierarhii vor citi rugăciuni de dezlegare și pentru sănătate trupească și sufletească. Slujba va fi transmisă în direct pe paginile oficiale de Facebook și YouTube ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și ale partenerilor media.