Tablou deschis

A început US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Ce putem spune despre asta? În primul rând, cu scuze obligatorii, caimacul e luat de băieți. Ca mai mereu. Sigur, pentru noi altfel stăteau lucrurile când o aveam pe Simona Halep, dar vremurile alea au trecut și nu se vor mai întoarce prea curând. După ce se va retrage și Sorana, al cărei ultim sezon l-au onorat și iubitorii tenisului, și presa, va urma pentru noi o perioadă fără cap de serie la turneele importante. Dar tenisul feminin românesc nu e o cauză pierdută. Avem, la diferite categorii de vârstă, câteva speranțe îndreptățite. Fără pretenția de a echilibra lucrurile, nu putem trece cu vederea un succes al unui tenismen român, după foarte mulți ani: Cezar Crețu a câștigat un turneu Challenger! E drept, Crețu este un sportiv matur, 25 de ani, și abia a urcat în primele 300 de jucători. Prilej să alătur două clișee, măcar verificate, mai e mult până departe, dar niciodată nu e prea târziu.

Revenind la US Open, desigur că absența liderului mondial e principalul minus. Și când te gândești că de curând lui Sinner îi reproșa un ziarist italian că nu joacă la un Masters, ca să încerce să le câștige pe toate într-un an! Un campion, chiar când câștigă pe bandă rulantă, nu e totuși o mașinărie sau, mai nou, un robot AI. Iată că problemele lui Sinner erau serioase, nu doar se menaja. Absența sa este compensată de revenirea lui Alcaraz, dar eu unul sunt foarte sceptic în privința unei evoluții relevante. Chiar și la operațiunea de ”piar” numită dublu mixt s-a văzut lipsa de ritm, iar la unul dintre antrenamentele intense la care a jucat set cu Fils, a pierdut cu 6-1! Desigur, m-aș bucura ca spaniolul să infirme toate îndoielile cu tenisul său șampanie, dar realitatea nu mă lasă să visez. Conjunctura asta pare să-l avantajeze, ca mai mereu, pe Djokovic, dar de ce nu pe Zverev, ca la Roland Garros? Sau pe Shelton, cel care e plasat pe sfertul lui Alcaraz? Este un tablou realmente deschis. În fine, organizatorilor le-a venit mintea la cap și au oferit wildcard-ul meritat lui Wawrinka, la ultima sa prezență la un Grand Slam. Să fie primit și – cine știe? – poate în turul secund reeditează finala câștigată cu Djokovic… acum 10 ani!