Tabăra de Știință „Metamorfoze 2026” a reunit la Voroneț elevi pasionați de știință

La finele lunii octombrie, la Voroneț s-a desfășurat Tabăra de Știință Metamorfoze 2026, eveniment organizat de Societatea Științifică CYGNUS – Club UNESCO, la care au participat elevi din județele Constanța și Suceava, pasionați de știință, cunoaștere și explorare.

Aceștia au avut oportunitatea de a participa la mai multe ateliere științifice și activități practice, susținute de specialiști recunoscuți.

Din program: atelierul „Universul undelor – de la Astronomie la comunicații”, coordonat de dr. Cezar Leșanu, de la Observatorul Astronomic al USV; atelierul de Creativitate Științifică, susținut de prof. Anca Greculeac, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și prof. univ. dr. ing. Dan Milici, decan al Universității din Suceava; „Leacurile bunicii”, atelier practic de fitoterapie, coordonat de biolog Alina Pesclevei.

Prof. dr. Olivia Macovei, de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, și biolog Gabriela Leșanu, de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, au îndrumat elevii în explorarea lumii vii, în cadrul unui atelier de microscopie și experimente științifice.

Participanții la Tabăra „Metamorfoze” au avut posibilitatea de a descoperi limba chineză și de a afla ce înseamnă să fii un „Mic Antreprenor European”, în cadrul atelierului susținut de lector univ. dr. Nicoleta Vasilcovschi, de la USV.

De asemenea, la activități a participat și inspectorul școlar general adjunct al ISJ Suceava, prof. dr. Petru Crăciun, care i-a încurajat pe elevi să urmeze calea creativității științifice și a astronomiei.

La finalul taberei, participanții au primit diplome care au marcat încheierea celor patru zile de activități și experiențe educative, organizatorii exprimându-și dorința de a continua această tradiție printr-o nouă ediție „Metamorfoze”.

„Prin organizarea acestor activități, Societatea Științifică CYGNUS – Club UNESCO își continuă misiunea de a apropia tinerii de știință, de a susține educația nonformală și de a crea contexte în care curiozitatea, creativitatea și pasiunea pentru cunoaștere să se transforme în motivație pentru viitor”, au transmis organizatorii.