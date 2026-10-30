În vacanța intersemestrială, Asociația Euroactiv Suceava a participat cu un grup de 10 elevi la o tabără de dezvoltare personală organizată în minunata zonă a Țării Dornelor, la WildKind – Nature Retreat, Șaru Dornei, într-un cadru natural deosebit, în care aventura, educația și prietenia s-au împletit armonios.

Participanții au fost elevi cu rezultate foarte bune la învățătură, proveniți de la Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” și Școala Gimnazială Nr. 10 din Suceava, însoțiți de prof. Mihai Greciuc, președintele Asociației Euroactiv Suceava.

Scopul taberei: dezvoltarea personală a elevilor, formarea spiritului de echipă și a responsabilității civice, stimularea curiozității și descoperirea unor modalități sănătoase și atractive de petrecere a timpului liber în natură, ca alternativă la timpul excesiv petrecut în fața telefoanelor, tabletelor și calculatoarelor.

Aventură, descoperire și educație în natură

Una dintre zilele memorabile ale taberei ne-a purtat pe meleagurile Parcului Național Călimani, unde elevii au descoperit informații prețioase despre natură, biodiversitate și importanța protejării mediului înconjurător.

Am explorat zona fostei Cariere de Sulf din Călimani, un loc cu o istorie aparte, iar la Cota 1500, în zona Pietrișorul, am avut parte de o surpriză pe care copiii nu o vor uita prea curând: prima bulgăreală a acestui sezon!

Tabără de dezvoltare personală pentru elevi la Șaru Dornei, organizată de Asociația Euroactiv Suceava

Dincolo de informațiile dobândite și de bucuria explorării, această experiență a contribuit la consolidarea prieteniilor abia formate și la înțelegerea importanței respectului față de natură și față de cei din jur.

După-amiaza a continuat cu un atelier de desen având ca tematică „Parcul Național Călimani”, prin care elevii și-au exprimat creativitatea și impresiile despre frumusețea locurilor vizitate.

De la aventură, la experiențe practice

O altă zi plină de energie a început în parcul de aventură de la Poiana Stampei, unde copiii au avut ocazia să-și testeze curajul, îndemânarea și spiritul de echipă.

Apoi, am ajuns la fabrica de brânzeturi „La Izvorul Dornei”, unde elevii au trecut de la statutul de simpli vizitatori la cel de mici participanți activi la procesul de producție.

Aceștia au luat parte la o activitate practică și au descoperit, prin experiență directă, cum se realizează un produs pe care, de obicei, îl cunosc doar de pe masa de acasă.

A fost o lecție vie despre muncă, răbdare, pricepere și valoarea produselor realizate prin efort și responsabilitate.

Tabără de dezvoltare personală pentru elevi la Șaru Dornei, organizată de Asociația Euroactiv Suceava

Prietenie, zâmbete și amintiri la focul de tabără

Seara ne-a adunat în jurul focului de tabără, într-o atmosferă caldă, cu povești, voie bună și nelipsitele bezele!

Au fost momente simple, dar prețioase, în care copiii au avut ocazia să comunice, să râdă împreună și să descopere bucuria timpului petrecut alături de ceilalți, departe de ecranele dispozitivelor electronice.

Tabără de dezvoltare personală pentru elevi la Șaru Dornei, organizată de Asociația Euroactiv Suceava

Mai mult decât o tabără – o experiență pentru viață!

Pentru Asociația Euroactiv Suceava, astfel de activități înseamnă mult mai mult decât câteva zile de vacanță.

Înseamnă educație dincolo de sala de clasă, oportunități de dezvoltare personală, apropiere de natură, consolidarea încrederii în sine și formarea unor tineri responsabili, empatici și implicați în comunitate.

Ne dorim ca fiecare copil să înțeleagă că lumea reală este plină de experiențe extraordinare, că prieteniile adevărate se construiesc prin timp petrecut împreună și că natura ne oferă lecții pe care nici o tehnologie nu le poate înlocui.

Tabără de dezvoltare personală pentru elevi la Șaru Dornei, organizată de Asociația Euroactiv Suceava

Mulțumiri

Adresăm sincere mulțumiri SC Mama Natura SRL – WildKind Nature Retreat și Asociației Teona Ariana pentru oportunitatea oferită, pentru sprijin și pentru contribuția la realizarea acestei experiențe de neuitat pentru elevii care au beneficiat de această tabără.

Mulțumim tuturor celor care cred în educație, în potențialul copiilor și în puterea experiențelor care îi ajută să crească frumos!

Euroactiv Suceava – împreună pentru copii, educație și viitor!

Pentru că fiecare copil merită șansa de a descoperi, de a învăța, de a visa și de a deveni cea mai bună versiune a sa!

(Echipa Euroactiv)