Sute de suceveni în stare critică, salvați după infarct sau AVC în prima jumătate a anului, la Spitalul Clinic din Suceava

Raportul prezentat miercuri de prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv, în ședința Colegiului Prefectural Suceava, arată stadiul indicatorilor din sistemul de sănătate publică județean pentru prima jumătate a anului 2026. Datele transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava și Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava indică îndeplinirea obiectivelor programate pe segmentele de prevenție, tratament al pacienților critici și execuție bugetară.

Pe componenta de sănătate publică și imunizare, cifrele DSP Suceava arată mobilizare pentru protejarea celor mai tineri locuitori ai județului. Mii de copii au fost vaccinați conform calendarului național: 5.544 de copii au primit vaccinul hexavalent, 5.541 de copii au fost imunizați cu vaccinul pneumococic, 3.693 de copii au beneficiat de vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), 2.634 de copii au fost vaccinați împotriva hepatitei B.

În paralel, inspectorii sanitari au fost activi în teren, desfășurând 1.110 controale de specialitate, dintre care 84 au vizat unitățile sanitare. Abaterile de la normele de igienă și sănătate publică au fost sancționate cu 120 de amenzi contravenționale în valoare totală de 486.000 de lei, din care 155.400 de lei au fost aplicate în spitale și clinici, alături de 14 avertismente.

De asemenea, inspectorii au soluționat 144 de sesizări și au retras de la comercializare aproximativ 17 kilograme și 39 de litri de alimente neconforme destinate elevilor.

Pe linia monitorizării bolilor transmisibile grave, au fost investigate 7 focare epidemiologice. De asemenea, 4.799 de persoane au fost examinate pentru depistarea tuberculozei, 263 de bolnavi de TB fiind în prezent sub monitorizare și tratament. Totodată, peste 1.400 de suceveni au fost testați pentru infecția HIV, inclusiv 1.254 de gravide, toate cu rezultate negative. Tot la capitolul mame și copii, 513 micuți au primit lapte praf gratuit, iar 1.376 de nou-născuți au beneficiat de screening neonatal auditiv.

Prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv

Pacienți în stare critică salvați

Raportul prefectului scoate în evidență importanța programelor dedicate pacienților aflați în stare critică, gestionate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. În secțiile de Terapie Intensivă (ATI) au fost îngrijiți 570 de pacienți adulți și copii în stare gravă, la care se adaugă 190 de nou-născuți salvați în secția de ATI Neonatologie.

Cardiologia spitalului a funcționat la foc automat, înregistrând 462 de pacienți tratați de urgență în Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Critici Cardiaci (USTACC). În plus, prin programul dedicat infarctului miocardic acut (AP-IMA), 41 de suceveni au fost salvați prin proceduri percutane complexe, iar 162 de pacienți au beneficiat de implantarea de stenturi.

Pe segmentul accidentelor vasculare cerebrale și al neurologiei, 150 de pacienți critici au fost îngrijiți în secțiile de specialitate, în timp ce 532 de suceveni au fost incluși în programe de neuroreabilitare timpurie (AP-AVC-REAB).

Sute de milioane de lei decontate în sistem

Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a raportat plăți către furnizorii de servicii medicale aflați în contract (864 de contracte active cu medici de familie, spitale și farmacii) în valoare de 679.379.398 de lei. Banii au fost distribuiți pentru a asigura funcționarea curentă a sistemului: 181,9 milioane de lei au mers către spitalele din județ pentru servicii medicale; 139,1 milioane de lei au fost alocate pentru medicamentele din programele naționale curative; 128 de milioane de lei au asigurat decontarea medicamentelor compensate și gratuite din farmacii; 63,2 milioane de lei au finanțat rețeaua medicilor de familie (medicina primară); 58,5 milioane de lei au susținut cabinetele din ambulatoriile de specialitate.

Pe lângă aceste sume, CAS Suceava a direcționat o sumă suplimentară de 168.728.787 de lei către spitalele publice din județ pentru a acoperi creșterile salariale ale personalului medical. Disciplina financiară a fost monitorizată prin 96 de acțiuni de control la furnizorii de servicii.