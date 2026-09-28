Sute de spectatori la ParKin’Jazz, concerte desfășurate la Straja și Rădăuți

Proiectul ParKin’Jazz a continuat seria concertelor în aer liber cu două întâlniri artistice desfășurate la Straja și Rădăuți, unde jazzul contemporan, creația muzicală originală și tehnologia new media s-au întâlnit în spații neconvenționale.

La Straja, vineri, 25 septembrie 2026, concertul a avut loc în parcarea Școlii Vechi din centrul comunei. Un element aparte al serii a fost prezența pe scenă a percuționistului Constantin Horchidan, care a purtat casca BCI (Brain-Computer Interface). Dispozitivul a înregistrat semnale asociate activității cerebrale, iar datele au fost transformate în timp real în imagini proiectate în timpul concertului, prin sistemul „Neural Music – The Mind Orchestra”, realizat de artista Cristina Bodnărescu.

La Rădăuți, duminică, 27 septembrie, peste 250 de persoane au participat la concertul găzduit în parcarea companiei EGGER. Vremea favorabilă a permis desfășurarea evenimentului în aer liber, păstrând spiritul proiectului, care transformă parcările și alte spații cotidiene în locuri de întâlnire cu muzica și arta contemporană.

Pe scenă s-au aflat Simona Schipor – voce, Emanuel Prelipcean – saxofon, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu – pian și Constantin Horchidan – percuție, într-un program alcătuit din lucrări compuse special pentru ParKin’Jazz de Andrei Petrache, Sabina Ulubeanu și Marius Sireteanu, prezentate în primă audiție absolută.

Cele două concerte au evidențiat una dintre ideile centrale ale proiectului: fiecare reprezentație este diferită, nu doar prin spațiul în care se desfășoară, ci și prin relația dintre muzicieni și tehnologia new media. La fiecare concert, casca BCI este purtată de un alt interpret, astfel încât activitatea cerebrală a acestuia contribuie la construirea vizualului proiectat în timp real.

După opririle de la Vicovu de Jos, Sucevița, Câmpulung Moldovenesc, Straja și Rădăuți, seria ParKin’Jazz se apropie de final. Ultimul concert va avea loc joi, 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, de la ora 19:00, în parcarea Casei de Cultură Rădăuți.

Accesul este gratuit, pe bază de rezervare și în limita locurilor disponibile.

ParKin’Jazz este un proiect organizat de Casa de Cultură Rădăuți și Primăria Municipiului Rădăuți, în parteneriat cu Primăria Comunei Sucevița, Primăria Comunei Straja, Primăria Comunei Vicovu de Jos, Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc și compania EGGER. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.