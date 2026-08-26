Sute de piei de râs și jder, țigări de contrabandă și zeci de mii de euro nedeclarați, descoperiți la control în Vama Siret

Activitatea birourilor vamale de frontieră (BVF) pe linia combaterii traficului ilicit și a controlului mărfurilor care intră în spațiul european a fost prezentată, miercuri, în ședința Colegiului Prefectural Suceava.

Raportul a arătat că, la BVF Dornești, activitatea din ultima perioadă s-a concentrat pe modernizare și conformare economică. Reprezentanții instituției au raportat îndeplinirea integrală a tuturor obiectivelor strategice stabilite. O atenție deosebită a fost acordată aplicării măsurilor de control al valorii în vamă și verificărilor ulterioare legate de originea mărfurilor, dar și aplicării corecte a taxelor antidumping. Biroul a înregistrat rezultate bune la capitolul digitalizării proceselor și al cooperării interinstituționale, reușind să asigure o supraveghere a pieței și blocarea pătrunderii produselor neconforme.

Cel mai fierbinte punct de pe harta controlului la frontieră rămâne Biroul Vamal Siret, unde cifrele operaționale demonstrează un volum foarte mare de muncă. Inspectorii vamali au procesat un total de 85.444 de operațiuni vamale. Dintre acestea, cele mai multe au vizat tranzitul de mărfuri – 35.252 pe sensul de intrare și 28.701 pe ieșire, la care se adaugă 21.491 de declarații de export prin sistemul automatizat AES.

Pentru menținerea fluidității, fluxurile au fost verificate săptămânal. Securitatea a fost garantată și prin utilizarea sistemelor de control nedistructiv. Echipamentele de scanare au fost folosite pentru verificarea a 7.376 de autocamioane care transportau diverse mărfuri, 3.543 de autoturisme și 21.187 de bagaje și colete aparținând călătorilor.

Pe segmentul combaterii traficului ilicit și a controlului nefiscal, vameșii de la Siret au descoperit numeroase nereguli. Prejudiciul total calculat în urma reținerilor de bunuri cu caracter infracțional s-a ridicat la 882.460 de lei. Printre cele mai neobișnuite capturi se numără 307 piei de râs și jder, evaluate la 115.000 de lei, introduse ilegal în țară.

Peste 200 de piei din blană de jder și de râs, descoperite într-un autocar, în Vama Siret

Acestora li se adaugă: 16.149 de pachete de țigări de contrabandă, în valoare de 403.500 lei; 525 de bucăți de mărfuri contrafăcute care încălcau drepturile de proprietate intelectuală; peste 108 litri și 27 kg de substanțe fitosanitare interzise sau nedeclarate; 14 litri de băuturi alcoolice.

Frontiera de la Siret a funcționat și ca o barieră împotriva mișcărilor ilegale de capital. Monitorizarea fluxurilor financiare arată că 53 de persoane au respectat legea și au depus declarații vamale pentru sume ce depășeau plafonul obligatoriu de 10.000 de euro, însumând un total legal de 2,83 milioane de euro. În schimb, alții au încercat să ascundă banii la control. Inspectorii au descoperit și au reținut, din cauza nedeclarării, sumele de 43.300 de dolari și 57.600 de euro.

La BVF Siret au fost aplicate 44 de procese-verbale de contravenție, valoarea amenzilor atingând pragul de 318.000 lei. În plus, au fost emise 3 decizii de regularizare în valoare de 117.610 lei. O mențiune importantă făcută în cadrul Colegiului Prefectural a fost aceea că, deși birourile de frontieră nu mai derulează în prezent operațiuni clasice de import generatoare de taxe vamale, ele continuă să aducă sume importante la bugetul de stat. Astfel, prin colectarea de taxe de la persoane fizice și din contravenții, au fost atrase venituri specifice de peste 324.000 lei.