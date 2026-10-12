594 de perechi de șosete care purtau inscripția „Nike”, fără certificate de calitate, au fost confiscate dintr-un microbuz turcesc care a ajuns duminică în Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

Conform unui comunicat al polițiștilor de frontieră, duminică, în jurul orei 17.30, în punctul vamal s-a prezentat, pe sensul de ieșire din România, un cetățean turc, în vârstă de 43 de ani, la volanul unui microbuz înmatriculat în Turcia.

În urma controlului, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit în compartimentul pentru bagaje al microbuzului mai multe cutii în care se aflau cele 594 de perechi de șosete, toate purtând însemnele unei mărci cunoscute.

Sute de perechi de șosete cu inscripția „Nike”, confiscate în Vama Siret

Cetățeanul turc nu avea nici un document de proveniență, după toate probabilitățile marfa fiind contrafăcută.

Valoarea totală a șosetelor a fost estimată la aproape 12.000 lei, întreaga cantitate fiind ridicată în vederea confiscării.

Polițiștii de frontieră suceveni au anunțat că, pe lângă confiscarea articolelor vestimentare, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare”.