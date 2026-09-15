Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Primăria Cacica, continuă pregătirea documentației pentru realizarea unui centru SPA și de agrement în localitate. Proiectul investiției urmează să fie depus în perioada următoare pentru obținerea unei finanțări europene. În acest sens, la finalul săptămânii trecute, a avut loc cea de-a doua etapă de consultări publice. Conform unui comunicat al administrației județene, la întâlnire au participat numeroși localnici interesați de proiect, dar și reprezentanți ai unor organizații și instituții dispuse să se implice în viitoarele activități ale complexului.

Principalul punct al întâlnirii a fost prezentarea primei variante a soluției tehnice, creionată pe baza propunerilor primite de la cetățeni în prima etapă a consultărilor. Discuțiile s-au concentrat pe tipurile de activități care ar putea fi organizate în viitorul centru, pe configurarea spațiilor necesare și pe modul concret în care cei interesați pot contribui la bunul mers al proiectului.

Sute de minute de dezbateri și zeci de propuneri pentru noul centru de agrement din Cacica. Cetățenii mai pot trimite sugestii până vineri

Interesul comunității locale pentru această investiție este major. Până în prezent, în cadrul întregului proces de consultare, specialiștii au analizat 97 de chestionare, 12 postere realizate în cadrul grupurilor de lucru și nu mai puțin de 297 de minute de discuții înregistrate. Sucevenii au venit cu o gamă variată de idei pentru noul centru de agrement. Propunerile lor vizează în principal activități acvatice și sportive; programe dedicate copiilor, tinerilor și seniorilor; ateliere educaționale și evenimente culturale; activități diverse în aer liber. O atenție deosebită a fost acordată asigurării accesului facil pentru persoanele cu dizabilități, dar și strategiei de promovare a obiectivelor turistice din zonă, în special a Salinei Cacica și a tradițiilor locale.

Următoarea etapă a proiectului presupune definitivarea soluției tehnice și stabilirea unor acorduri de colaborare cu școlile din zonă, cu operatorii economici locali și cu persoanele fizice dornice să sprijine activitățile noului centru SPA. Procesul de consultare rămâne deschis pentru o scurtă perioadă. Cetățenii interesați de acest proiect mai pot transmite propuneri și observații până vineri, 18 septembrie a.c.. Mesajele pot fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail a municipalității: primariacacica@yahoo.com.