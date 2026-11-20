Creațiile a sute de copii, care au pictat pe globuri de sticlă natura din Bucovina, așa cum este văzută de ei, au ajuns vineri în etapa de jurizare, la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei.

Juriul competiției „Vis de copil”, format din Ciprian Dumitru Muscă, David Croitor, Adriana Dascălu Bulină, Paula Tărnăuceanu și Rodica Buscu, a avut o misiune frumoasă și grea în același timp.

”Cerbi, vulpi, căprioare, cocoși de munte, brazi ninși – pădurea Bucovinei, văzută prin ochii copiilor și așezată pe un glob de Crăciun. Fiecare lucrare poartă un nume, o școală și un tricolor. Fiecare spune că acești copii cunosc și iubesc pădurea de lângă casă. Nu a fost ușor. Și e bine că a fost așa”, a spus Ciprian Muscă, președintele ASFOR.

Sute de globuri de Crăciun, pictate pentru concursul „Vis de copil”

Premierea are loc pe 4 decembrie, la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor, Vatra Dornei, unde lucrările vor fi expuse și admirate de vizitatori până spre finele anului.

Concursul „Vis de copil” este organizat de Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, prin Administrația Parcului Național Călimani RA, alături de Asociația Forestierilor din România – ASFOR și Centrul Muzeal Cazinoul Băilor Vatra Dornei.

Sute de globuri de Crăciun, pictate pentru concursul „Vis de copil”

Sute de globuri de Crăciun, pictate pentru concursul „Vis de copil”