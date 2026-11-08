Sute de credincioși sunt așteptați la procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, ediția I, pe străzile Sucevei

Sute de credincioși sunt așteptați luni, 9 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, la procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, ediția I. În cadrul procesiunii vor fi purtate pe străzile Sucevei un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Mina, un fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă și icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”. Evenimentul este organizat de Parohia „Sfântul Mucenic Mina din Suceava”, în contextul manifestărilor prilejuite de hramul bisericii parohiale.

Credincioșii se vor întâlni luni, la ora 17:00, la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” – Capela Spitalului Nou din Suceava, și vor porni în procesiune pe traseul: Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci”, Bulevardul Corneliu Coposu, Biserica „Sfânta Cruce” – Obcini, Bulevardul Gavril Tudoraș, Strada Stațiunii, Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” – Obcini.

Pr. Ciprian Blaga, parohul Bisericii „Sfântul Mucenic Mina”, îi îndeamnă pe toți participanții ca, după posibilități, să poarte în mâini candele aprinse și icoane ale Sfântului Mare Mucenic Mina sau ale Sfintei Cuvioase Matrona, pentru ca întreaga procesiune să devină o mărturie luminoasă a credinței și a evlaviei noastre.

„Îi rugăm stăruitor pe toți participanții să respecte buna rânduială a procesiunii, indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, păstrând pe întreaga durată a deplasării calmul, liniștea, disciplina și o atitudine pașnică, demnă de caracterul religios al acestui eveniment. Vă invităm să pășim împreună pe urmele Sfinților Tămăduitori, să purtăm în mâini lumina candelelor, iar în inimi rugăciunea pentru cei bolnavi, pentru cei aflați în suferință și pentru toți cei care caută vindecare, mângâiere și ajutor de la Dumnezeu! Nu în ultimul rând, vă invităm să transformăm străzile Sucevei într-un drum al rugăciunii, al nădejdii și al iubirii creștine”, a mai transmis pr. Ciprian Blaga.

Sute de credincioși sunt așteptați la procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, ediția I, pe străzile Sucevei

4 zile de închinare

Vă reamintim că la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din cartierul Obcini al municipiului Suceava vor fi aduse spre închinare, în perioada 9–12 noiembrie 2026, pentru prima dată, un fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă de la Moscova și Icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”, ambele păstrate la Schitul Darvari din București.

Este prima ieșire a cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă din biserica bucureșteană de la aducerea lor în România, în aprilie 2025. Alături de sfintele moaște va fi adusă și Icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”, cunoscută pentru evlavia pe care o inspiră celor care se roagă înaintea ei, mai ales celor aflați în încercări și suferințe.

Moaștele Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă vor sta în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” până joi, 12 noiembrie 2026, la ora 12:00, când sfintele odoare vor pleca spre București.

Sute de credincioși sunt așteptați la procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, ediția I, pe străzile Sucevei