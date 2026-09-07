Aproximativ 600 de concurenți sunt deja înscriși la cea de-a IV-a ediție a Maratonului Dragomirnei, care va avea loc sâmbătă, 12 septembrie, iar organizatorii estimează că numărul participanților va fi și mai mare până în ziua competiției. De precizat că pentru ediția din acest an, Consiliul Județean Suceava este principalul partener în organizarea evenimentului.

Maratonul Dragomirnei se numără printre cele 72 de proiecte finanțate în acest an de Consiliul Județean Suceava, prin programul de finanțări nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005. Pentru organizarea ediției din acest an, Consiliul Județean Suceava a acordat o finanțare de 20.000 de lei.

Înscrierile mai sunt posibile vineri, 11 septembrie, între orele 16:00 și 20:00, la Iulius Mall Suceava, precum și sâmbătă dimineață, înaintea startului competiției.

Sute de concurenți s-au înscris deja la Maratonul Dragomirnei 2026, competiție sportivă care susține Asociația Sindrom Down Suceava

Organizat de ACS TRIB Suceava, Maratonul Dragomirnei cuprinde probe de trail running și mountain bike pentru toate categoriile de vârstă și nivelurile de experiență, maraton (42 km), semimaraton (23 km), cros (11 km), cursă populară (4 km), curse pentru copii și cursa simbolică Sindrom Down, precum și probele de ciclism montan MTB Challenge (46 km), MTB Family (14 km) și MTB Kids.

Traseele vor avea loc în special în zona Pădurii Dragomirnei, oferind participanților atât provocarea unei competiții sportive, cât și ocazia de a descoperi frumusețea acestei zone.

Sute de concurenți s-au înscris deja la Maratonul Dragomirnei 2026, competiție sportivă care susține Asociația Sindrom Down Suceava

Organizatorii au transmis că Maratonul Dragomirnei are și o importantă componentă caritabilă. Și în acest an, Asociația Sindrom Down Suceava este susținută în demersul de a achiziționa un spațiu propriu destinat activităților pentru copiii, tinerii și adulții cu sindrom Down. În cadrul competiției va avea loc și Cursa simbolică Sindrom Down, unul dintre cele mai emoționante momente ale evenimentului.

CJ Suceava a transmis că prin finanțarea alocată, administrația județeană susține un eveniment care îmbină sportul și solidaritatea și pune în valoare frumusețea Pădurii Dragomirnei și, implicit, a județului Suceava.