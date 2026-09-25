Sute de cadre didactice din educația timpurie s-au întrunit pentru a discuta direcțiile și prioritățile noului an școlar

Un amplu eveniment dedicat cadrelor didactice și specialiștilor implicați în educația timpurie, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, s-a desfășurat vineri, 25 septembrie, în aula Liceului Filadelfia, din municipiul Suceava. Evenimentul, coordonat de inspectorul școlar pentru educație timpurie, Maria Todereanu, a adus laolaltă sute cadre didactice din învățământul preșcolar din întregul județ, directori de instituții de învățământ, specialiști din diverse domenii și cadre universitare de la USV, dar și reprezentanți ai instituțiilor de stat. În această privință, s-a remarcat prezența prefectului județului, Bogdan George Păstrăv, precum și a șefului Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton.

„Consider că duceți cea mai grea misiune din învățământ, sunteți baza piramidei învățământului. Ca și în sportul de performanță, educația de bază se face când sunt mici, iar de acolo se tot crește, până la obținerea rezultatelor de care ne bucurăm cu toții. Vă încurajez să faceți tot ce ține de dvs. Pentru ca piramida să crească frumos, pentru ca cei din etapele următoare de învățământ să beneficieze de rezultatele muncii voastre și să o ducă mai departe. Cu siguranță, în anumite momente ale vieții, cineva își va aminti de dumneavoastră”, a spus Ciprian Anton, care le-a mulțumit pentru activitatea depusă și performanțele obținute, încheind cu mesajul „Iubiți copiii!”.

Consfătuirile județene pentru educație timpurie s-au dovedit a fi un bun prilej de dialog și schimb de experiență pentru cadrele didactice din Suceava, analiza procesului educațional fiind completată cu direcții de dezvoltare și priorități ale anului școlar 2026 – 2027.

De asemenea, au fost prezentate documentele școlare și instrumentele de lucru necesare cadrelor didactice din educația timpurie, activități metodice județene, proiecte și programe, dar și elemente de legislație și repere metodologice.

Influența și utilizarea AI-ului în educația timpurie a fost o temă de discuție aparte, care a stârnit mult interes, iar la finalul întrunirii au avut loc și discuții pe diferite teme.

Maria Todereanu, inspectorul școlar pentru educație timpurie, a subliniat importanța colaborării și a dialogului dintre cadrele didactice, în condițiile în care educația timpurie reprezintă o etapă fundamentală în dezvoltarea ulterioară a copilului, încurajând organizarea și dezvoltarea de proiecte și activități care să implice atât copiii, cât și părinții.

Consfătuirile județene pentru educație timpurie fac parte din programul ISJ de susținere a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și de promovare a unor practici educaționale moderne și eficiente, de pe urma cărora principalii beneficiari sunt copiii.