Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este locul unde viața poate învinge, chiar și atunci când pornește cu șanse minime. În secția Neonatologie, echipa coordonată de dr. Dana Murariu luptă zilnic pentru fiecare copil venit pe lume. Deși statisticile oficiale arată că prematuritatea rămâne o provocare medicală majoră, care din păcate încă răpește vieți, realitatea din maternitatea suceveană oferă o perspectivă optimistă. Mii de copii ajung cu bine în familiile lor, iar medicii reușesc să recupereze și să salveze anual sute de nou-născuți de o fragilitate extremă.

În compartimentul de Terapie Intensivă Neonatală al Spitalului Județean din Suceava domină liniștea, întreruptă doar de bătăile ritmice ale monitoarelor care veghează funcțiile vitale ale micilor luptători. Aici, o zi obișnuită de muncă înseamnă precizie, tehnologie de vârf și o uriașă doză de empatie.

Pentru echipa medicală, fiecare dimineață începe cu o analiză minuțioasă: se verifică fiecare gram adăugat în greutate, fiecare mililitru de lapte tolerat și fiecare parametru al oxigenului. Incubatoarele în care stau bebelușii sunt ca niște cuiburi de sticlă care mențin temperatura și umiditatea optime pentru ca pielea și organele imature ale prematurilor să se dezvolte în siguranță.

Dincolo de aparatură, medicii și asistentele știu că atingerea umană are puteri terapeutice. Ori de câte ori starea clinică o permite, în secție se practică terapia „skin-to-skin” (cangurarea), așezând copilul pe pieptul mamei. Îngrijirea blândă și încurajările șoptite părinților speriați transformă această secție într-un spațiu al speranței.

Sute de bebeluși prematuri fragili, salvați prin dăruirea medicilor suceveni

Sute de prematuri recuperați cu succes în fața unor riscuri majore

Bilanțul ultimilor doi ani demonstrează amploarea și standardul activității din maternitatea suceveană. Maternitatea spitalului din Suceava este de grad 3, adică îngrijește prematurii cu vârste de gestație de la 24 de săptămâni și greutăți de la 500 de grame, având aparatura necesară pentru îngrijirea acestor copii.

Potrivit directorului medical, dr. Valeriu Gavrilovici, în cursul anului 2025, din cei 3.378 de nou-născuți, echipa medicală a îngrijit și salvat cu succes marea majoritate a celor 212 copii prematuri. Aceeași dăruire se reflectă și în statistica perioadei 1 ianuarie – 31 august a.c., când din 2.236 de nou-născuți, 137 au fost prematuri, peste 91% dintre acești micuți luptători depășind cu bine faza critică.

Rata ridicată de supraviețuire este un adevărat triumf, având în vedere complexitatea cazurilor. Organismul acestor copii nu este complet pregătit pentru viața extrauterină, iar medicii neonatologi reușesc zilnic să gestioneze cu succes riscuri imediate grave: de la stabilizarea sistemului respirator în sindromul de detresă respiratorie și protejarea împotriva infecțiilor, până la combaterea termoreglării dificile și prevenirea hemoragiilor cerebrale cauzate de fragilitatea vasculară crescută. Prin monitorizarea atentă, echipa condusă de dr. Dana Murariu previne și diminuează inclusiv complicațiile tardive – neurologice, pulmonare sau retinopatia de prematuritate, oferindu-le micuților șansa la o viață normală.

Importanța prevenției

În ciuda tuturor eforturilor și a tehnologiei avansate, medicina are uneori limite în fața fragilității. În anul 2025, s-au înregistrat 26 de decese neonatale, dintre care 19 au fost cazuri de prematuritate, inclusiv copii cu greutăți extrem de mici, între 500 și 1.500 de grame. De asemenea, în primele opt luni ale anului 2026, s-au înregistrat 18 decese, dintre care 12 în rândul prematurilor, printre care un nou-născut cu o greutate sub 500 de grame și doi copii sub 1.000 de grame.

Aceste pierderi dureroase reprezintă motivul pentru care conducerea spitalului și medicii neonatologi avertizează că prin prevenție se pot evita astfel de drame. Dr. Valeriu Gavrilovici și dr. Dana Murariu subliniază că reducerea nașterilor premature depinde în mod direct de o monitorizare riguroasă a sarcinii de către medicul de familie și medicul obstetrician. Luarea timpurie în evidență, ecografiile periodice și investigațiile paraclinice pot identifica din timp riscurile. În plus, medicii atrag atenția că salvarea copiilor este și o responsabilitate a societății. Este nevoie de politici sociale ferme din partea statului pentru scăderea nivelului de sărăcie, creșterea educației pentru sănătate și identificarea grupurilor vulnerabile, asigurându-se astfel că fiecare mamă din județ, indiferent de mediul din care provine, ajunge la timp la medic pentru ca fiul sau fiica ei să se nască la termen și în siguranță.

Informațiile prezentate în acest articol au caracter informativ și statistic, bazat pe documente oficiale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, și nu înlocuiesc sfatul, diagnosticul sau tratamentul medical de specialitate. Pentru monitorizarea corectă a sarcinii și prevenirea complicațiilor, adresați-vă întotdeauna unui medic de familie sau unui medic specialist obstetrică-ginecologie.