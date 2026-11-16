Impresionantul campus universitar al USV, care se amenajează la Moara, la mică distanță de municipiul Suceava, beneficiază deja de o adevărată ”infrastructură verde”, cu funcții ecologice, climatice, sociale, educative și estetice. Astfel definește Cezar Tomescu, șef lucrări în cadrul Facultății de Silvicultură Suceava, spațiile pe care au fost plantați sute de arbori și arbuști din întreaga lume, după criterii atent stabilite de specialiști.

”Într-un campus universitar, vegetația lemnoasă nu trebuie privită ca un simplu „ornament”, ci ca o infrastructură verde cu funcții ecologice, climatice, sociale, educative și estetice. Speciile au fost alese în funcție de cerințele ecologice, impactul estetic, funcționalitatea și contribuția lor la crearea unui microclimat favorabil”, spune Cezar Tomescu despre lucrările făcute în acest sens în zona căminelor USV din campusul universitar.

În jurul căminului studențesc II de la Moara au fost plantați 93 de puieți de arbori și arbori tineri din speciile: paltin de munte, paltin de câmp, arțar roșu, arțar argintiu, tei pucios, tei argintiu, tei cu frunza mare, carpen, mesteacăn, mesteacăn pufos, ulm de câmp, sâmbovină americană, arborele lalea, stejar roșu, paltin argintiu, glădiță, alun turcesc.

Sute de arbori, din zeci de specii spectaculoase, plantați în campusul USV de la Moara, cu ajutorul specialiștilor de la Silvicultură

În perimetrul căminului I al USV au fost făcute completări prin plantarea a 25 exemplare din speciile: arțar chinezesc, arțar roșu, mesteacăn de hârtie, mesteacăn de Himalaya, mesteacăn european, hortensie, plus 40 de plante perene.

Și în grădina botanică a USV, care va fi deschisă publicului după finalizarea mai multor investiții necesare, au fost făcute completări cu noi specii, în sectoarele ”Vegetația României ”și ”Flora Globului”.

Grădina botanică a USV, din campusul de la Moara

Mai exact au fost plantate 45 de exemplare din speciile: brad, douglas, pin strob, pin galben, tsuga (cucuta canadiană sau molidul de Canada), tuie americană, bradul Fraser, pin macedonian, pin negru și cedru de Atlantic.

Specialist în arhitectură peisageră și design forestier, Cezar Tomescu a precizat că urmează să fie plantate încă 55 exemplare de ienuperi, jneapăn, scoruș păsăresc și mesteacăn pentru completarea diferitelor subsectoare ale grădinii botanice înființate încă de acum 10 ani pe o porțiune din terenul pe care urma să fie amenajat campusul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava.