Surse. PSD îi va retrage sprijinul politic viceprimarului Sucevei Dan Ioan Cușnir și va cere schimbarea acestuia din funcție

PSD Suceava urmează să îi retragă sprijinul politic viceprimarului municipiului Suceava Dan Ioan Cușnir, iar conducerea organizației ar urma să propună și schimbarea acestuia din funcție. Potrivit unor surse din cadrul partidului, sancțiunile au legătură cu absența viceprimarului de la ședința extraordinară a Consiliului Local Suceava de luni, în cadrul căreia urma să fie votat proiectul social-democraților privind reducerea abonamentului anual de parcare de la 500 de lei la 100 de lei.

Proiectul a fost inițiat de social-democrați, iar conducerea PSD Suceava le-a cerut în mod explicit tuturor celor 10 consilieri locali ai partidului să participe la ședință și să voteze în favoarea adoptării hotărârii.

Într-un mesaj transmis sâmbătă, conducerea PSD Suceava a avertizat că nerespectarea deciziei politice va atrage consecințe pentru cei care nu se conformează.

„Cei care nu se vor conforma se vor situa în afara partidului nostru, încălcând atât decizia Biroului Permanent Județean al PSD Suceava, cât și încrederea alegătorilor pe care îi reprezintă”, a transmis conducerea organizației.

Dintre cei 10 consilieri locali ai PSD Suceava, la ședința extraordinară de luni au absentat viceprimarul Dan Ioan Cușnir și consilierii locali Dorin Achiței și Roxana Ciornei.

Ședința extraordinară a Consiliului Local Suceava a început în prezența a 12 consilieri locali și a fost întreruptă după aprobarea unui singur proiect de pe ordinea de zi, din cauza lipsei de cvorum. Aceasta după ce consiliera AUR Carmen Nisteriuc a părăsit sala, invocând o înmormântare în familie. Colegul său de partid, Cătălin Axinte, a precizat că acesteia i-a decedat socrul, iar înmormântarea urma să aibă loc luni la amiază. După plecarea consilierei AUR, în sală au rămas 11 consilieri locali, număr insuficient pentru continuarea ședinței în condițiile necesare desfășurării lucrărilor deliberativului local.

Printre proiectele care nu au mai putut fi dezbătute s-a numărat și propunerea PSD de reducere a abonamentului anual pentru locurile de parcare din municipiul Suceava, de la 500 de lei la 100 de lei.