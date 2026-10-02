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Surse. Gheorghe Șoldan, printre numele luate în calcul de președintele Nicușor Dan pentru propunerea de premier

Surse. Gheorghe Șoldan, printre numele luate în calcul de președintele Nicușor Dan pentru propunerea de premier
Surse. Gheorghe Șoldan, printre numele luate în calcul de președintele Nicușor Dan pentru propunerea de premier

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-ar afla pe lista scurtă a liderilor social-democrați care ar putea fi nominalizați de președintele României, Nicușor Dan, pentru funcția de premier. Potrivit unor surse politice citate de ziarul Cotidianul, Nicușor Dan ar lua în calul trei nume de la PSD, altele decât cel al liderului Sorin Grindeanu, care este propunerea oficială a social-democraților. Cele trei posibile nominalizări ar fi președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, fostul ministru al sănătății, deputatul Alexandru Rogobete, și europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

Surse politice arată că președintele României, Nicușor Dan, are în vede și mai mulți tehnocrați pentru propunerea de premier, respectiv Eugen Tomac, Alexandru Nazare, Luca Niculescu sau Leonard Badea.

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